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Российские военные уничтожили два места базирования боевиков в Сирии
Российские военные уничтожили два места базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 18.08.2024
Российские военные уничтожили два места базирования боевиков в Сирии
ВКС России уничтожили два места базирования боевиков, укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Эль-Бишри в Сирии, сообщил на брифинге... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T22:16
2024-08-18T22:16
2024-08-18T22:16
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. ВКС России уничтожили два места базирования боевиков, укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Эль-Бишри в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк. "За прошедшие сутки в результате ударов ВКС России уничтожено два места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Эль-Бишри", - говорится в сообщении.
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россия, сирия, эт-танф, воздушно-космические силы россии, в мире
Россия, Сирия, Эт-Танф, Воздушно-космические силы России, В мире
Российские военные уничтожили два места базирования боевиков в Сирии
ЦПВС: ВКС РФ уничтожили два места базирования боевиков в горах Эль-Бишри в Сирии