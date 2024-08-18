https://ria.ru/20240818/voennye-1966840800.html

Российские военные поразили "Ланцетом" бронетранспортер ВСУ

Российские военные поразили "Ланцетом" бронетранспортер ВСУ - РИА Новости, 18.08.2024

Российские военные поразили "Ланцетом" бронетранспортер ВСУ

Российские военнослужащие поразили барражирующим боеприпасом "Ланцет" бронетранспортер ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T06:10

2024-08-18T06:10

2024-08-18T08:28

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие поразили барражирующим боеприпасом "Ланцет" бронетранспортер ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ."Разведывательным подразделением группировки войск "Север" средствами воздушной разведки был выявлен бронетранспортер ВСУ", - говорится в сообщении.В Минобороны уточнили, что после подтверждения "обнаруженная цель была поражена с применением барражирующего боеприпаса "Ланцет". Отмечается, что средства объективного контроля зафиксировали возгорание БТР противника.Кроме того, ведомство опубликовало кадры поражения бронетранспортера ВСУ "Ланцетом".

https://ria.ru/20240817/lantset-1966772444.html

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Поражение барражирующим боеприпасом "Ланцет" бронетранспортера ВСУ Разведывательным подразделением группировки войск «Север» был выявлен бронетранспортер ВСУ. Цель была поражена барражирующим боеприпасом "Ланцет". Средства объективного контроля зафиксировали возгорание БТР противника. 2024-08-18T06:10 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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