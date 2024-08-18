Рейтинг@Mail.ru
Российские военные поразили "Ланцетом" бронетранспортер ВСУ - РИА Новости, 18.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:10 18.08.2024 (обновлено: 08:28 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/voennye-1966840800.html
Российские военные поразили "Ланцетом" бронетранспортер ВСУ
Российские военные поразили "Ланцетом" бронетранспортер ВСУ - РИА Новости, 18.08.2024
Российские военные поразили "Ланцетом" бронетранспортер ВСУ
Российские военнослужащие поразили барражирующим боеприпасом "Ланцет" бронетранспортер ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T06:10
2024-08-18T08:28
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966847895_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5d3f74dc015e9c7993e73d811d2b7177.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие поразили барражирующим боеприпасом "Ланцет" бронетранспортер ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ."Разведывательным подразделением группировки войск "Север" средствами воздушной разведки был выявлен бронетранспортер ВСУ", - говорится в сообщении.В Минобороны уточнили, что после подтверждения "обнаруженная цель была поражена с применением барражирующего боеприпаса "Ланцет". Отмечается, что средства объективного контроля зафиксировали возгорание БТР противника.Кроме того, ведомство опубликовало кадры поражения бронетранспортера ВСУ "Ланцетом".
https://ria.ru/20240817/lantset-1966772444.html
https://ria.ru/20240617/spetsoperatsiya-1953515758.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Поражение барражирующим боеприпасом "Ланцет" бронетранспортера ВСУ
Разведывательным подразделением группировки войск «Север» был выявлен бронетранспортер ВСУ. Цель была поражена барражирующим боеприпасом "Ланцет". Средства объективного контроля зафиксировали возгорание БТР противника.
2024-08-18T06:10
true
PT0M16S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966847895_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_772feee6237082465c4c3c14dffbeb3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные поразили "Ланцетом" бронетранспортер ВСУ

ВС России поразили барражирующим боеприпасом "Ланцет" бронетранспортер ВСУ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие поразили барражирующим боеприпасом "Ланцет" бронетранспортер ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Разведывательным подразделением группировки войск "Север" средствами воздушной разведки был выявлен бронетранспортер ВСУ", - говорится в сообщении.
Уничтожение Ланцетом в Сумской области самоходной установки ВСУ, которая обстреливала Белгородскую область - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
"Ланцет" уничтожил в Сумской области самоходную установку ВСУ
17 августа, 15:10
В Минобороны уточнили, что после подтверждения "обнаруженная цель была поражена с применением барражирующего боеприпаса "Ланцет". Отмечается, что средства объективного контроля зафиксировали возгорание БТР противника.
Кроме того, ведомство опубликовало кадры поражения бронетранспортера ВСУ "Ланцетом".
Уничтожение американского радара на харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Российские военные "Ланцетом" уничтожили американский радар под Харьковом
17 июня, 19:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала