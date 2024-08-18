https://ria.ru/20240818/voennye-1966840800.html
Российские военные поразили "Ланцетом" бронетранспортер ВСУ
Российские военные поразили "Ланцетом" бронетранспортер ВСУ - РИА Новости, 18.08.2024
Российские военные поразили "Ланцетом" бронетранспортер ВСУ
Российские военнослужащие поразили барражирующим боеприпасом "Ланцет" бронетранспортер ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T06:10
2024-08-18T06:10
2024-08-18T08:28
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие поразили барражирующим боеприпасом "Ланцет" бронетранспортер ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ."Разведывательным подразделением группировки войск "Север" средствами воздушной разведки был выявлен бронетранспортер ВСУ", - говорится в сообщении.В Минобороны уточнили, что после подтверждения "обнаруженная цель была поражена с применением барражирующего боеприпаса "Ланцет". Отмечается, что средства объективного контроля зафиксировали возгорание БТР противника.Кроме того, ведомство опубликовало кадры поражения бронетранспортера ВСУ "Ланцетом".
https://ria.ru/20240817/lantset-1966772444.html
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Поражение барражирующим боеприпасом "Ланцет" бронетранспортера ВСУ
Разведывательным подразделением группировки войск «Север» был выявлен бронетранспортер ВСУ. Цель была поражена барражирующим боеприпасом "Ланцет".
Средства объективного контроля зафиксировали возгорание БТР противника.
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в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные поразили "Ланцетом" бронетранспортер ВСУ
ВС России поразили барражирующим боеприпасом "Ланцет" бронетранспортер ВСУ