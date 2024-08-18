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Операторы БПЛА уничтожили на правобережье Днепра три внедорожника ВСУ

Операторы БПЛА уничтожили на правобережье Днепра три внедорожника ВСУ - РИА Новости, 18.08.2024

Операторы БПЛА уничтожили на правобережье Днепра три внедорожника ВСУ

Подразделение операторов беспилотников ульяновских десантников при помощи квадрокоптеров уничтожили три внедорожника украинской армии на правом берегу Днепра в... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T05:07

2024-08-18T05:07

2024-08-18T05:07

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

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вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

в мире

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ГЕНИЧЕСК, 18 авг - РИА Новости. Подразделение операторов беспилотников ульяновских десантников при помощи квадрокоптеров уничтожили три внедорожника украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "После запуска ударного дрона с прикрепленными к нему боеприпасами оператор квадрокоптера, преодолев линию фронта, подлетел к одному из населенных пунктов, занятому боевиками киевского режима, и определил цель для поражения – три внедорожника противника, на которых ВСУ осуществляли ротацию личного состава на передовой. Автомобили были спрятаны возле полуразрушенных частных зданий. В результате сброса транспорт противника был уничтожен", - сообщили в МО РФ. В ходе СВО подразделения беспилотной авиации Ульяновского гвардейского соединения ВДВ активно применяют квадрокоптеры для уничтожения живой силы и техники различного предназначения ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Боевая работа осуществляется при помощи сбросов, а для более эффективного результата она ведется двумя квадрокоптерами одновременно.

днепр (город)

херсонская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

днепр (город), херсонская область , россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, в мире