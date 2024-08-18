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Сийярто пояснил позицию об упрощенных визах для россиян и белорусов - РИА Новости, 18.08.2024
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12:05 18.08.2024 (обновлено: 15:41 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/vengrija-1966870389.html
Сийярто пояснил позицию об упрощенных визах для россиян и белорусов
Сийярто пояснил позицию об упрощенных визах для россиян и белорусов - РИА Новости, 18.08.2024
Сийярто пояснил позицию об упрощенных визах для россиян и белорусов
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что включение граждан России и Белоруссии в программу "Национальная карта" по РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T12:05
2024-08-18T15:41
в мире
венгрия
россия
белоруссия
петер сийярто
манфред вебер
шенгенская зона
еврокомиссия
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БУДАПЕШТ, 18 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что включение граждан России и Белоруссии в программу "Национальная карта" по упрощенной выдаче рабочих виз не несет угрозы безопасности Шенгенской зоне, поскольку все прибывающие в страну граждане по-прежнему обязаны будут проходить комплексную проверку. В понедельник истекает срок, когда Венгрия должна была дать разъяснения Еврокомиссии по упрощенным визам для россиян и белорусов из-за обеспокоенности ряда государств ЕС, что новые иммиграционные правила Венгрии поставят под угрозу безопасность Шенгенской зоны. "Включение граждан России и Белоруссии в программу "Национальная карта" не представляет никакой угрозы безопасности с точки зрения Шенгенской зоны, поскольку для въезда в Венгрию и пребывания здесь эти лица по-прежнему должны пройти комплексную проверку. Все заявления об обратном, сделанные коллегами из Северной Европы и Балтии, ослепленными провоенностью, являются чистой ложью", - написал Сийярто в соцсети. Сийярто добавил, что "кампания лжи против Венгрии" не удивляет его, однако "такое игнорирование фактов все же тревожит". Ранее председатель крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии, Манфред Вебер призвал европейских лидеров принять меры в отношении Венгрии из-за предполагаемого упрощения выдачи виз гражданам России. Вебер призвал обсудить действия Венгрии в вопросе выдачи виз россиянам на следующем саммите европейских лидеров в октябре. В официальном вестнике венгерского правительства 9 июля был опубликован перечень стран, граждане которых имеют право претендовать на "национальную карту" - двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии, в списке Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория и Северная Македония. Введение национальной карты стало одним из следствий изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившего в силу с 1 января 2024 года.
https://ria.ru/20240730/veber-1962863198.html
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в мире, венгрия, россия, белоруссия, петер сийярто, манфред вебер, шенгенская зона, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Венгрия, Россия, Белоруссия, Петер Сийярто, Манфред Вебер, Шенгенская зона, Еврокомиссия, Евросоюз
Сийярто пояснил позицию об упрощенных визах для россиян и белорусов

Сийярто: упрощенные визы для россиян не угрожают безопасности Шенгена

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 18 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что включение граждан России и Белоруссии в программу "Национальная карта" по упрощенной выдаче рабочих виз не несет угрозы безопасности Шенгенской зоне, поскольку все прибывающие в страну граждане по-прежнему обязаны будут проходить комплексную проверку.
В понедельник истекает срок, когда Венгрия должна была дать разъяснения Еврокомиссии по упрощенным визам для россиян и белорусов из-за обеспокоенности ряда государств ЕС, что новые иммиграционные правила Венгрии поставят под угрозу безопасность Шенгенской зоны.
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
В ЕС призвали принять меры против Венгрии из-за упрощения въезда россиян
30 июля, 10:32
"Включение граждан России и Белоруссии в программу "Национальная карта" не представляет никакой угрозы безопасности с точки зрения Шенгенской зоны, поскольку для въезда в Венгрию и пребывания здесь эти лица по-прежнему должны пройти комплексную проверку. Все заявления об обратном, сделанные коллегами из Северной Европы и Балтии, ослепленными провоенностью, являются чистой ложью", - написал Сийярто в соцсети.
Сийярто добавил, что "кампания лжи против Венгрии" не удивляет его, однако "такое игнорирование фактов все же тревожит".
Ранее председатель крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии, Манфред Вебер призвал европейских лидеров принять меры в отношении Венгрии из-за предполагаемого упрощения выдачи виз гражданам России. Вебер призвал обсудить действия Венгрии в вопросе выдачи виз россиянам на следующем саммите европейских лидеров в октябре.
В официальном вестнике венгерского правительства 9 июля был опубликован перечень стран, граждане которых имеют право претендовать на "национальную карту" - двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии, в списке Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория и Северная Македония. Введение национальной карты стало одним из следствий изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившего в силу с 1 января 2024 года.
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Туск назвал исключение Венгрии из Шенгена началом выхода из ЕС
9 августа, 16:43
 
В миреВенгрияРоссияБелоруссияПетер СийяртоМанфред ВеберШенгенская зонаЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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