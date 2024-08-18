https://ria.ru/20240818/velikobritaniya-1966887191.html

Большинство мусульман в Британии боятся за свою безопасность

Большинство мусульман в Британии боятся за свою безопасность - РИА Новости, 18.08.2024

Большинство мусульман в Британии боятся за свою безопасность

Три четверти мусульман в Великобритании очень боятся за свою безопасность после массовых беспорядков, вспыхнувших в стране из-за нападения на детей в городе... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T14:09

2024-08-18T14:09

2024-08-18T14:09

в мире

великобритания

россия

руанда

кир стармер

беспорядки в британии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871783597_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_3a2f487fb4199e38f94972e751a82c30.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Три четверти мусульман в Великобритании очень боятся за свою безопасность после массовых беспорядков, вспыхнувших в стране из-за нападения на детей в городе Саутпорт, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на опрос организации Muslim Women's Network. "Порядка 75 процентов (опрошенных - ред.) заявили, что очень беспокоятся за свою безопасность сейчас, тогда как до беспорядков беспокоились лишь 16 процентов", - указывает телеканал. Около одной пятой опрошенных заявили, что столкнулись с враждебным отношением к себе после нападения в Саутпорте, отмечается в сообщении. В конце июля массовые протесты вспыхнули во многих городах Великобритании после нападения 17-летнего подростка с ножом на детей в Саутпорте. Тогда три ребенка погибли, еще несколько детей и двух взрослых доставили в больницу в критическом состоянии. Акции протеста переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после слухов о том, что виновник нападения - беженец. Позже стало известно, что напавший родился в семье мигрантов из Руанды. Десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков, организованных сторонниками ультраправых группировок. Более тысячи человек были задержаны, предъявлены сотни обвинений. Ряд британских СМИ утверждал, что к разжиганию протестов якобы причастна Россия. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные обвинения. На фоне беспорядков власти Великобритании трижды созывали чрезвычайный правительственный комитет COBRA. Премьер страны Кир Стармер пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в соцсетях. В минюсте сообщили, что для противодействия насилию освободили дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействовали 6 тысяч сотрудников специализированных отделов полиции.

https://ria.ru/20240803/britaniya-1963883689.html

https://ria.ru/20240808/britanija-1964792003.html

великобритания

россия

руанда

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, россия, руанда, кир стармер, беспорядки в британии