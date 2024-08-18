Большинство мусульман в Британии боятся за свою безопасность
Большинство мусульман в Британии боятся за свою безопасность после беспорядков
© AP Photo / Kirsty WigglesworthУлица Уайтхолл в Лондоне
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Улица Уайтхолл в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Три четверти мусульман в Великобритании очень боятся за свою безопасность после массовых беспорядков, вспыхнувших в стране из-за нападения на детей в городе Саутпорт, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на опрос организации Muslim Women's Network.
"Порядка 75 процентов (опрошенных - ред.) заявили, что очень беспокоятся за свою безопасность сейчас, тогда как до беспорядков беспокоились лишь 16 процентов", - указывает телеканал.
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Около одной пятой опрошенных заявили, что столкнулись с враждебным отношением к себе после нападения в Саутпорте, отмечается в сообщении.
В конце июля массовые протесты вспыхнули во многих городах Великобритании после нападения 17-летнего подростка с ножом на детей в Саутпорте. Тогда три ребенка погибли, еще несколько детей и двух взрослых доставили в больницу в критическом состоянии.
Акции протеста переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после слухов о том, что виновник нападения - беженец. Позже стало известно, что напавший родился в семье мигрантов из Руанды. Десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков, организованных сторонниками ультраправых группировок. Более тысячи человек были задержаны, предъявлены сотни обвинений. Ряд британских СМИ утверждал, что к разжиганию протестов якобы причастна Россия. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные обвинения.
На фоне беспорядков власти Великобритании трижды созывали чрезвычайный правительственный комитет COBRA. Премьер страны Кир Стармер пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в соцсетях. В минюсте сообщили, что для противодействия насилию освободили дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействовали 6 тысяч сотрудников специализированных отделов полиции.