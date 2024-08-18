Карл III уволил охрану принца Эндрю, пишут СМИ
Sun: Карл III уволил охрану принца Эндрю, чтобы заставить его покинуть особняк
© AP Photo / Kirsty WigglesworthКороль Великобритании Карл III
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Король Великобритании Карл III. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Король Великобритании Карл III уволил охрану своего запятнавшего репутацию скандалами младшего брата принца Эндрю с целью заставить его покинуть принадлежащий правящей династии особняк Роял-Лодж, сообщает издание Sun со ссылкой на неназванного инсайдера.
"Принц Эндрю снова находится под давлением, направленным на то, чтобы заставить его покинуть резиденцию Роял-Лодж, после того, как король уволил его команду охраны из десяти человек", - пишет издание.
В статье отмечается, что король уже долгое время пытается заставить младшего брата покинуть особняк, в котором тот до сих пор живет со своей бывшей супругой Сарой Фергюсон. Ранее в текущем году издание сообщало, что Карл III предлагал паре переехать в коттедж Фрогмор, покинутый в июне 2023 года принцем Гарри и его женой Меган Маркл.
Указывается, что частная охрана отвечала за безопасность резиденции с 2022 года, когда король своим указом лишил принца Эндрю финансируемой за счет налогов государственной охраны - позже Эндрю, по данным издания, безуспешно пытался вернуть право на нее. Инсайдер утверждает, что частная охрана покинет территорию особняка в конце октября. Король, по словам источника, также может лишить Эндрю ежегодных выплат размером 4 миллиона фунтов (5,177 миллиона долларов).
Британский принц Эндрю получил скандальную известность из-за обвинений в изнасиловании со стороны правозащитницы Вирджинии Джуффре. Она утверждала, что герцог Йоркский изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. СМИ сообщали в марте прошлого года, что принц Эндрю выплатил компенсацию Джуффре и судебное разбирательство прекращено, однако сам принц своей вины не признал. Отмечалось, что компенсация могла достигать 12 миллионов фунтов. Это произошло после того, как Эндрю и Джуффре достигли досудебного соглашения. На фоне вызванного обвинениями скандала и последовавшего за ним судебного процесса Букингемский дворец сообщил, что принц Эндрю лишен почетных воинских званий, королевских патронажей.