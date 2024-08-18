https://ria.ru/20240818/velikobritaniya-1966864868.html

Карл III уволил охрану принца Эндрю, пишут СМИ

Карл III уволил охрану принца Эндрю, пишут СМИ - РИА Новости, 18.08.2024

Карл III уволил охрану принца Эндрю, пишут СМИ

Король Великобритании Карл III уволил охрану своего запятнавшего репутацию скандалами младшего брата принца Эндрю с целью заставить его покинуть принадлежащий... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T11:04

2024-08-18T11:04

2024-08-18T11:04

в мире

великобритания

лондон

карл iii

меган маркл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959765480_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ff35a4b1b437d179f4584a69a2f822c2.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Король Великобритании Карл III уволил охрану своего запятнавшего репутацию скандалами младшего брата принца Эндрю с целью заставить его покинуть принадлежащий правящей династии особняк Роял-Лодж, сообщает издание Sun со ссылкой на неназванного инсайдера. "Принц Эндрю снова находится под давлением, направленным на то, чтобы заставить его покинуть резиденцию Роял-Лодж, после того, как король уволил его команду охраны из десяти человек", - пишет издание. В статье отмечается, что король уже долгое время пытается заставить младшего брата покинуть особняк, в котором тот до сих пор живет со своей бывшей супругой Сарой Фергюсон. Ранее в текущем году издание сообщало, что Карл III предлагал паре переехать в коттедж Фрогмор, покинутый в июне 2023 года принцем Гарри и его женой Меган Маркл. Указывается, что частная охрана отвечала за безопасность резиденции с 2022 года, когда король своим указом лишил принца Эндрю финансируемой за счет налогов государственной охраны - позже Эндрю, по данным издания, безуспешно пытался вернуть право на нее. Инсайдер утверждает, что частная охрана покинет территорию особняка в конце октября. Король, по словам источника, также может лишить Эндрю ежегодных выплат размером 4 миллиона фунтов (5,177 миллиона долларов). Британский принц Эндрю получил скандальную известность из-за обвинений в изнасиловании со стороны правозащитницы Вирджинии Джуффре. Она утверждала, что герцог Йоркский изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. СМИ сообщали в марте прошлого года, что принц Эндрю выплатил компенсацию Джуффре и судебное разбирательство прекращено, однако сам принц своей вины не признал. Отмечалось, что компенсация могла достигать 12 миллионов фунтов. Это произошло после того, как Эндрю и Джуффре достигли досудебного соглашения. На фоне вызванного обвинениями скандала и последовавшего за ним судебного процесса Букингемский дворец сообщил, что принц Эндрю лишен почетных воинских званий, королевских патронажей.

https://ria.ru/20240106/prints_endryu-1919885625.html

https://radiosputnik.ru/20240514/prints-1945939952.html

великобритания

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, лондон, карл iii, меган маркл