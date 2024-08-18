https://ria.ru/20240818/ustanovka-1966886303.html

В Сумской области уничтожена пусковая установка РСЗО М270 MLRS

В Сумской области уничтожена пусковая установка РСЗО М270 MLRS - РИА Новости, 18.08.2024

В Сумской области уничтожена пусковая установка РСЗО М270 MLRS

Пусковая установка американской реактивной системы залпового огня М270 MLRS уничтожена в районе Бездрика Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T14:04

2024-08-18T14:04

2024-08-18T14:04

специальная военная операция на украине

сумская область

россия

вооруженные силы украины

курская область

безопасность

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Пусковая установка американской реактивной системы залпового огня М270 MLRS уничтожена в районе Бездрика Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. "В районе населенного пункта Бездрик Сумской области ракетным ударом уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки нападения ВСУ на Курскую область.

https://ria.ru/20240818/belik-1966882312.html

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Варвара Скокшина

сумская область, россия, вооруженные силы украины, курская область, безопасность