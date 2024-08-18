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В Сумской области уничтожена пусковая установка РСЗО М270 MLRS - РИА Новости, 18.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:04 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/ustanovka-1966886303.html
В Сумской области уничтожена пусковая установка РСЗО М270 MLRS
В Сумской области уничтожена пусковая установка РСЗО М270 MLRS - РИА Новости, 18.08.2024
В Сумской области уничтожена пусковая установка РСЗО М270 MLRS
Пусковая установка американской реактивной системы залпового огня М270 MLRS уничтожена в районе Бездрика Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T14:04
2024-08-18T14:04
специальная военная операция на украине
сумская область
россия
вооруженные силы украины
курская область
безопасность
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Пусковая установка американской реактивной системы залпового огня М270 MLRS уничтожена в районе Бездрика Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. "В районе населенного пункта Бездрик Сумской области ракетным ударом уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки нападения ВСУ на Курскую область.
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сумская область, россия, вооруженные силы украины, курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область, Безопасность
В Сумской области уничтожена пусковая установка РСЗО М270 MLRS

В Сумской области ракетным ударом уничтожена пусковая установка РСЗО М270 MLRS

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Пусковая установка американской реактивной системы залпового огня М270 MLRS уничтожена в районе Бездрика Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Бездрик Сумской области ракетным ударом уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки нападения ВСУ на Курскую область.
Кадр видео из приграничного района Курской области, где российские военнослужащие уничтожают технику и личный состав ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьРоссияВооруженные силы УкраиныКурская областьБезопасность
 
 
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