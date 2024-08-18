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В Сумской области уничтожена пусковая установка РСЗО М270 MLRS
В Сумской области уничтожена пусковая установка РСЗО М270 MLRS - РИА Новости, 18.08.2024
В Сумской области уничтожена пусковая установка РСЗО М270 MLRS
Пусковая установка американской реактивной системы залпового огня М270 MLRS уничтожена в районе Бездрика Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T14:04
2024-08-18T14:04
2024-08-18T14:04
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Пусковая установка американской реактивной системы залпового огня М270 MLRS уничтожена в районе Бездрика Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. "В районе населенного пункта Бездрик Сумской области ракетным ударом уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки нападения ВСУ на Курскую область.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область, Безопасность
В Сумской области уничтожена пусковая установка РСЗО М270 MLRS
В Сумской области ракетным ударом уничтожена пусковая установка РСЗО М270 MLRS