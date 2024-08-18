https://ria.ru/20240818/uljanov-1966941091.html

Ульянов ожидает скорого визита главы МАГАТЭ на Курскую АЭС

Ульянов ожидает скорого визита главы МАГАТЭ на Курскую АЭС - РИА Новости, 18.08.2024

Ульянов ожидает скорого визита главы МАГАТЭ на Курскую АЭС

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в воскресенье, что ожидает в скором времени визита генерального... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T21:10

2024-08-18T21:10

2024-08-18T21:10

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вена

курчатов

михаил ульянов (дипломат)

рафаэль гросси

алексей лихачев

магатэ

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в воскресенье, что ожидает в скором времени визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курскую АЭС в свете напряжённой обстановки. "Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси без промедления отреагировал на российское приглашение посетить Курскую АЭС, безопасность которой оказывается под угрозой в результате безрассудных и провокационных действий украинской стороны. В последней информационной сводке Агентства подтверждена готовность Р. Гросси нанести визит на Курскую АЭС для оценки ситуации. Думается, что с учетом тревожных обстоятельств это может произойти довольно скоро", - написал Ульянов в своём канале в Telegram. В субботу гендиректор ГК "Росатом" Алексей Лихачев в телефонном разговоре с гендиректором МАГАТЭ Гросси привлек внимание к ухудшающейся ситуации в сфере безопасности Запорожской и Курской АЭС вследствие безрассудных действий украинской стороны. Главе МАГАТЭ также было передано приглашение посетить в самое ближайшее время Курскую атомную станцию и ее город-спутник Курчатов.

https://ria.ru/20240817/mid-1966787449.html

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вена

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в мире, россия, вена, курчатов, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, алексей лихачев, магатэ, курская аэс