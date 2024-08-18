https://ria.ru/20240818/ukraina-1966885751.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении - РИА Новости, 18.08.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении
Украинские формирования с начала попытки вторжения на российскую территорию в Курской области потеряли более 3460 военнослужащих, 50 танков, сообщило в... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T14:02
2024-08-18T14:02
2024-08-18T14:21
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
курская область
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Украинские формирования с начала попытки вторжения на российскую территорию в Курской области потеряли более 3460 военнослужащих, 50 танков, сообщило в воскресенье Минобороны России."Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 3460 военнослужащих, 50 танков, 25 боевых машин пехоты, 45 бронетранспортера, 262 боевые бронированные машины", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Также за это время Киев также лишился 115 автомобилей, пяти установок ЗРК, семи пусковых установок РСЗО, в том числе трех HIMARS и одной MLRS, 25 орудий полевой артиллерии, четырёх станций радиоэлектронной борьбы, четырёх единиц инженерной техники."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20240818/vsu-1966884665.html
https://ria.ru/20240818/peregovory-1966863181.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, безопасность, курская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Курская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении
ВСУ за время боевых действий на Курском направлении потеряли более 3460 военных