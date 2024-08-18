https://ria.ru/20240818/ukraina-1966837803.html

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.08.2024

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T04:29

2024-08-18T04:29

2024-08-18T04:30

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, в 00.22 мск сигнал тревоги объявили в Харьковской области, в 01.29 - в Черниговской, в 02.30 - в Полтавской. В 4.11 воздушная тревога прозвучала в Кировоградской области. В Сумской области сигнал тревоги звучит с 17.07 субботы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240817/vzryv-1966823191.html

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в мире, кировоградская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины