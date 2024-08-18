https://ria.ru/20240818/ugol-1966942315.html

Колумбия прекратила экспорт угля в Израиль

Колумбия прекратила экспорт угля в Израиль - РИА Новости, 18.08.2024

Колумбия прекратила экспорт угля в Израиль

Колумбия прекращает экспорт угля в Израиль, следует из указа. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T21:24

2024-08-18T21:24

2024-08-18T21:24

в мире

цены на нефть

израиль

колумбия

густаво петро

исраэль кац

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149503/90/1495039083_0:259:4975:3057_1920x0_80_0_0_ef9ae0a74b79696f9cf546b9540750ab.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Колумбия прекращает экспорт угля в Израиль, следует из указа. "Запрещен экспорт в Государство Израиль угля", - говорится в указе. В июне президент Густаво Петро заявлял, что Колумбия собирается приостановить экспорт угля в Израиль. Колумбия 2 мая разорвала дипломатические отношения с Израилем. Президент Густаво Петро не раз высказывался против действий Израиля в секторе Газа, называя их геноцидом. В ответ на это министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац назвал колумбийского лидера антисемитом. Колумбия ранее остановила все закупки оружия у Израиля. Колумбийский лидер при этом подписал совместное заявление 18 стран с призывом к палестинскому движению ХАМАС немедленно освободить заложников, удерживаемых в Газе, для установления режима продолжительного прекращения огня.

https://ria.ru/20240510/netanyakhu-1945135971.html

израиль

колумбия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, израиль, колумбия, густаво петро, исраэль кац, хамас