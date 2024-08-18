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Колумбия прекратила экспорт угля в Израиль - РИА Новости, 18.08.2024
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21:24 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/ugol-1966942315.html
Колумбия прекратила экспорт угля в Израиль
Колумбия прекратила экспорт угля в Израиль - РИА Новости, 18.08.2024
Колумбия прекратила экспорт угля в Израиль
Колумбия прекращает экспорт угля в Израиль, следует из указа. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T21:24
2024-08-18T21:24
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Колумбия прекращает экспорт угля в Израиль, следует из указа. "Запрещен экспорт в Государство Израиль угля", - говорится в указе. В июне президент Густаво Петро заявлял, что Колумбия собирается приостановить экспорт угля в Израиль. Колумбия 2 мая разорвала дипломатические отношения с Израилем. Президент Густаво Петро не раз высказывался против действий Израиля в секторе Газа, называя их геноцидом. В ответ на это министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац назвал колумбийского лидера антисемитом. Колумбия ранее остановила все закупки оружия у Израиля. Колумбийский лидер при этом подписал совместное заявление 18 стран с призывом к палестинскому движению ХАМАС немедленно освободить заложников, удерживаемых в Газе, для установления режима продолжительного прекращения огня.
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в мире, цены на нефть, израиль, колумбия, густаво петро, исраэль кац, хамас
В мире, Цены на нефть, Израиль, Колумбия, Густаво Петро, Исраэль Кац, ХАМАС
Колумбия прекратила экспорт угля в Израиль

Указ: в Колумбии запретили экспортировать уголь в Израиль

© Fotolia / IvanУголь
Уголь - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© Fotolia / Ivan
Уголь. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Колумбия прекращает экспорт угля в Израиль, следует из указа.
"Запрещен экспорт в Государство Израиль угля", - говорится в указе.
В июне президент Густаво Петро заявлял, что Колумбия собирается приостановить экспорт угля в Израиль.
Колумбия 2 мая разорвала дипломатические отношения с Израилем. Президент Густаво Петро не раз высказывался против действий Израиля в секторе Газа, называя их геноцидом. В ответ на это министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац назвал колумбийского лидера антисемитом. Колумбия ранее остановила все закупки оружия у Израиля. Колумбийский лидер при этом подписал совместное заявление 18 стран с призывом к палестинскому движению ХАМАС немедленно освободить заложников, удерживаемых в Газе, для установления режима продолжительного прекращения огня.
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В миреЦены на нефтьИзраильКолумбияГуставо ПетроИсраэль КацХАМАС
 
 
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