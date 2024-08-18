Тысячи жителей Каракаса вышли на улицы, чтобы выразить поддержку Мадуро
Тысячи венесуэльцев вышли на улицы Каракаса, чтобы выразить поддержку Мадуро
© AP Photo / Matias DelacroixМитинг сторонников президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе, Венесуэла
© AP Photo / Matias Delacroix
Митинг сторонников президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе, Венесуэла. Архивное фото
КАРАКАС, 18 авг - РИА Новости. Тысячи венесуэльцев собрались в центре Каракаса, чтобы высказать поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, победившему на выборах главы государства, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы снова вышли на улицы, чтобы подтвердить нашу поддержку президенту Николасу Мадуро и его победе 28 июля", - сказал РИА Новости житель города Марлон Льямосас.
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"Я здесь выступаю за мир и против фашизма, празднуя победу нашего президента Николаса Мадуро", - сказала, в свою очередь, Хулия Санчес.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник, 29 июля, в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным Генпрокуратуры, пострадали 77 силовиков, задержаны 1062 человека по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.