https://ria.ru/20240818/tysjachi-1966835012.html

Тысячи жителей Каракаса вышли на улицы, чтобы выразить поддержку Мадуро

Тысячи жителей Каракаса вышли на улицы, чтобы выразить поддержку Мадуро - РИА Новости, 18.08.2024

Тысячи жителей Каракаса вышли на улицы, чтобы выразить поддержку Мадуро

Тысячи венесуэльцев собрались в центре Каракаса, чтобы высказать поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, победившему на выборах главы государства,... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T02:38

2024-08-18T02:38

2024-08-18T02:38

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КАРАКАС, 18 авг - РИА Новости. Тысячи венесуэльцев собрались в центре Каракаса, чтобы высказать поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, победившему на выборах главы государства, передает корреспондент РИА Новости. "Мы снова вышли на улицы, чтобы подтвердить нашу поддержку президенту Николасу Мадуро и его победе 28 июля", - сказал РИА Новости житель города Марлон Льямосас. "Я здесь выступаю за мир и против фашизма, празднуя победу нашего президента Николаса Мадуро", - сказала, в свою очередь, Хулия Санчес. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник, 29 июля, в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным Генпрокуратуры, пострадали 77 силовиков, задержаны 1062 человека по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение. В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.

https://ria.ru/20240811/maduro-1965513261.html

https://ria.ru/20240731/storonniki-1963053663.html

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в мире, венесуэла, каракас, москва, николас мадуро, дмитрий песков