https://ria.ru/20240818/turtsija-1966938531.html

Метеорологи прогнозируют аномальную жару в Турции с понедельника

Метеорологи прогнозируют аномальную жару в Турции с понедельника - РИА Новости, 18.08.2024

Метеорологи прогнозируют аномальную жару в Турции с понедельника

Метеорологи предупредили об аномально жаркой погоде в ряде регионов Турции, особенно в Стамбуле, начиная с понедельника, население призвали не находиться на... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T20:51

2024-08-18T20:51

2024-08-18T20:51

в мире

стамбул

турция

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АНКАРА, 18 авг – РИА Новости. Метеорологи предупредили об аномально жаркой погоде в ряде регионов Турции, особенно в Стамбуле, начиная с понедельника, население призвали не находиться на улицах в жаркие часы дня, пишет газета Yenicağ. "В прогнозе погоды, опубликованном Главным управлением метеорологии, предупреждается, что завтра во многих регионах, особенно в Стамбуле, температура повысится на 8 градусов", - пишет издание. "В связи с высокими температурами были сделаны важные предупреждения, особенно для людей с хроническими заболеваниями, пожилых людей и детей, не находиться на улице с 11.00 до 16.00 (совпадает с мск), в самые жаркие часы дня. Рекомендуется находиться в затененных местах и употреблять большое количество жидкости", - добавляет газета.

https://ria.ru/20240805/zhara-1964051959.html

стамбул

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в мире, стамбул, турция