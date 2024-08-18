https://ria.ru/20240818/turizm-1966923310.html

Ближневосточный туризм практически парализован, заявили операторы

Ближневосточный туризм практически парализован, заявили операторы - РИА Новости, 18.08.2024

Ближневосточный туризм практически парализован, заявили операторы

Туристический сектор в Ливане, Иордании и Израиле в нынешнем сезоне оказался практически парализован на фоне опасений масштабной войны в регионе, рассказали РИА РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T18:46

2024-08-18T18:46

2024-08-18T18:46

израиль

россия

иордания

исмаил хания

хамас

оон

ближний восток

туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874380450_0:327:2895:1955_1920x0_80_0_0_5bf65da9c0a9c601c45b3b215dcfa8a5.jpg

МОСКВА/ТЕЛЬ-АВИВ, 18 авг - РИА Новости. Туристический сектор в Ливане, Иордании и Израиле в нынешнем сезоне оказался практически парализован на фоне опасений масштабной войны в регионе, рассказали РИА Новости министры и сотрудники этой отрасли. После убийств высокопоставленного командира ливанского движения "Хезболлах" Фуада Шукра в Бейруте и главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране конфликт между Ираном и движениями исламского сопротивления с одной стороны и Израилем с другой резко обострился. Израилю, признавшему ответственность за гибель Шукра и обвиняемому в причастности к гибели Хании, пригрозили мощным ответом. Командование Армии обороны Израиля в свою очередь пообещало нанести непропорциональный ответ в рамках масштабной военной операции на территории Ливана. Как рассказал РИА Новости представитель турбизнеса Израиля, за прошедший год ситуация в секторе сильно изменилась. Часть отелей была переориентирована на прием беженцев из районов, граничащих с Ливаном и сектором Газа. Сам турпоток также существенно сократился, а в некоторых отелях зарубежных туристов нет вовсе. Противостояние продолжается с 7 октября прошлого года, когда ХАМАС атаковало Израиль, а тот в ответ начал военную операцию в секторе Газа. Практически каждый день ведутся и обстрелы поселений на юге Ливана, также наносятся удары по городам в Йемене и Сирии. Параллельно бойцы сопротивления из Ливана, Йемена и Палестины обстреливают ракетами израильские поселения и города. Министр экономики Ливана Амин Салям рассказал РИА Новости, что туризм "сильно и на неопределенный срок просел в разгар сезона" после того, как многие иностранцы решили воздержаться от поездок в страну. По словам министра, чем дольше затягивается и расширяется война на юге, тем больше экономика Ливана погружается в неизвестность, поскольку она и так полностью истощена. С начала августа крупнейшие европейские авиакомпании приостановили авиарейсы в Бейрут из-за роста напряженности в регионе, многие региональные компании продолжают отменять свои ночные рейсы в ливанскую столицу. При этом русскоговорящий гид при министерстве туризма Ливана Екатерина Алаеддин рассказала РИА Новости, что, вопреки опасениям масштабной войны, все пляжи, рестораны и туристические объекты открыты для посещения. Более того, проводятся и крупные концерты во всех регионах, кроме Южного Ливана. Последний концерт в Бейруте собрал более шести тысяч зрителей. "При этом, к сожалению, поток русскоговорящих туристов практически остановился", - отметила она. Министр туризма Иордании Мокарам Аль-Кейси сообщил в интервью РИА Новости, что с начала текущего года королевство потеряло до 70% туристов из Европы и Северной Америки. Он напомнил при этом, что в 2023 году страну посетили рекордные 6,2 миллиона туристов со всего мира. "Здесь проблема в правильном восприятии ситуации на Ближнем Востоке у представителей западных стран. Когда происходит выстрел на северо-востоке Ближнего Востока, последствия отражаются на юге региона. К примеру, из-за кризиса на Украине такие страны, как Румыния, Венгрия и Эстония, не пострадали, как страдает Иордания (от происходящего в Израиле и Ливане - ред.)", - считает министр. Аль-Кейси также выразил надежду на увеличение туристического потока из России после возобновления прямого ава-сообщения между Москвой и Амманом. Как сообщил РИА Новости эксперт в области российско-иорданских отношений Салам Кубайлат, число прямых рейсов в Иорданию до сих пор так и не вернулось на уровень до пандемии коронавируса, а туроператоры организуют перелеты через третьи страны. Кроме этого, эксперт полагает, что Запад оказывает на власти Иордании влияние, препятствующее развитию отношений с РФ, в том числе в сфере туризма. "Я считаю, что крайне необходимо проявление инициативы со стороны России для создания программной поддержки, которая бы противостояла западному влиянию", - заявил собеседник агентства. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава сектора Газа, с 7 октября 2023 года число погибших при израильских ударах превысило 40 тысяч человек, количество пострадавших - более 92,5 тысячи. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240818/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240809/livan-1965223538.html

https://ria.ru/20240809/livan-1965223538.html

https://ria.ru/20240627/livan-1955824325.html

https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html

израиль

россия

иордания

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

израиль, россия, иордания, исмаил хания, хамас, оон, ближний восток