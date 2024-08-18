https://ria.ru/20240818/turisty-1966902718.html

Рейс с застрявшими в Хургаде россиянами вылетел в Москву

Рейс с застрявшими в Хургаде россиянами вылетел в Москву - РИА Новости, 18.08.2024

Рейс с застрявшими в Хургаде россиянами вылетел в Москву

Застрявшие в аэропорту Хургады российские туристы вылетели в Москву в 6 утра по местному времени (совпадает с мск), время вылета следующих рейсов авиакомпании... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T15:55

2024-08-18T15:55

2024-08-18T15:55

туризм

хургада

москва

майя ломидзе

ассоциация туроператоров россии (атор)

шереметьево (аэропорт)

coral travel

airbus a320

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769317178_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_0db7fa7e69c9740c4a8689ae4bc5e626.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Застрявшие в аэропорту Хургады российские туристы вылетели в Москву в 6 утра по местному времени (совпадает с мск), время вылета следующих рейсов авиакомпании Al Masria Universal Airlines меняется в соответствии с задержкой, сообщила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Рейс вылетел в 6 утра. В связи с задержкой, соответственно, меняется время вылета и последующих рейсов этой авиакомпании. Туроператоры информируют туристов по мере необходимости", - сказала она. Ранее в воскресенье Telegram-канал Shot сообщил, что более 200 российских туристов не могут вылететь в Москву из Хургады уже больше 10 часов. Самолет Airbus A320-200 рейса UJ 601 египетской частной авиакомпании Al Masria Universal Airlines должен был вылететь в аэропорт Шереметьево еще в 17 часов субботы. По данным канала, позднее туроператоры Coral Travel и Pegas расселили их в отель, однако уже утром снова привезли в аэропорт Хургады, но рейс снова был отложен.

https://ria.ru/20240629/reys-1956320919.html

хургада

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

хургада, москва, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), шереметьево (аэропорт), coral travel, airbus a320