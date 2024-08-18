Рейс с застрявшими в Хургаде россиянами вылетел в Москву
АТОР: застрявшие в Хургаде российские туристы вылетели в Москву в 6 часов утра
CC BY 3.0 / HansPeter / Ägypten Hurghada Airport, neuer Flughafen, Eröffnung 24.04.2015Международный аэропорт Хургада
Международный аэропорт Хургада. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Застрявшие в аэропорту Хургады российские туристы вылетели в Москву в 6 утра по местному времени (совпадает с мск), время вылета следующих рейсов авиакомпании Al Masria Universal Airlines меняется в соответствии с задержкой, сообщила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
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"Рейс вылетел в 6 утра. В связи с задержкой, соответственно, меняется время вылета и последующих рейсов этой авиакомпании. Туроператоры информируют туристов по мере необходимости", - сказала она.
Ранее в воскресенье Telegram-канал Shot сообщил, что более 200 российских туристов не могут вылететь в Москву из Хургады уже больше 10 часов. Самолет Airbus A320-200 рейса UJ 601 египетской частной авиакомпании Al Masria Universal Airlines должен был вылететь в аэропорт Шереметьево еще в 17 часов субботы. По данным канала, позднее туроператоры Coral Travel и Pegas расселили их в отель, однако уже утром снова привезли в аэропорт Хургады, но рейс снова был отложен.
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