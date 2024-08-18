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Рейс с застрявшими в Хургаде россиянами вылетел в Москву - РИА Новости, 18.08.2024
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Туризм
 
15:55 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/turisty-1966902718.html
Рейс с застрявшими в Хургаде россиянами вылетел в Москву
Рейс с застрявшими в Хургаде россиянами вылетел в Москву - РИА Новости, 18.08.2024
Рейс с застрявшими в Хургаде россиянами вылетел в Москву
Застрявшие в аэропорту Хургады российские туристы вылетели в Москву в 6 утра по местному времени (совпадает с мск), время вылета следующих рейсов авиакомпании... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T15:55
2024-08-18T15:55
туризм
хургада
москва
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
шереметьево (аэропорт)
coral travel
airbus a320
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Застрявшие в аэропорту Хургады российские туристы вылетели в Москву в 6 утра по местному времени (совпадает с мск), время вылета следующих рейсов авиакомпании Al Masria Universal Airlines меняется в соответствии с задержкой, сообщила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Рейс вылетел в 6 утра. В связи с задержкой, соответственно, меняется время вылета и последующих рейсов этой авиакомпании. Туроператоры информируют туристов по мере необходимости", - сказала она. Ранее в воскресенье Telegram-канал Shot сообщил, что более 200 российских туристов не могут вылететь в Москву из Хургады уже больше 10 часов. Самолет Airbus A320-200 рейса UJ 601 египетской частной авиакомпании Al Masria Universal Airlines должен был вылететь в аэропорт Шереметьево еще в 17 часов субботы. По данным канала, позднее туроператоры Coral Travel и Pegas расселили их в отель, однако уже утром снова привезли в аэропорт Хургады, но рейс снова был отложен.
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хургада, москва, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), шереметьево (аэропорт), coral travel, airbus a320
Туризм, Хургада, Москва, Майя Ломидзе, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Шереметьево (аэропорт), Coral Travel, Airbus A320
Рейс с застрявшими в Хургаде россиянами вылетел в Москву

АТОР: застрявшие в Хургаде российские туристы вылетели в Москву в 6 часов утра

CC BY 3.0 / HansPeter / Ägypten Hurghada Airport, neuer Flughafen, Eröffnung 24.04.2015Международный аэропорт Хургада
Международный аэропорт Хургада - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
CC BY 3.0 / HansPeter / Ägypten Hurghada Airport, neuer Flughafen, Eröffnung 24.04.2015
Международный аэропорт Хургада. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Застрявшие в аэропорту Хургады российские туристы вылетели в Москву в 6 утра по местному времени (совпадает с мск), время вылета следующих рейсов авиакомпании Al Masria Universal Airlines меняется в соответствии с задержкой, сообщила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
«
"Рейс вылетел в 6 утра. В связи с задержкой, соответственно, меняется время вылета и последующих рейсов этой авиакомпании. Туроператоры информируют туристов по мере необходимости", - сказала она.
Ранее в воскресенье Telegram-канал Shot сообщил, что более 200 российских туристов не могут вылететь в Москву из Хургады уже больше 10 часов. Самолет Airbus A320-200 рейса UJ 601 египетской частной авиакомпании Al Masria Universal Airlines должен был вылететь в аэропорт Шереметьево еще в 17 часов субботы. По данным канала, позднее туроператоры Coral Travel и Pegas расселили их в отель, однако уже утром снова привезли в аэропорт Хургады, но рейс снова был отложен.
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ТуризмХургадаМоскваМайя ЛомидзеАссоциация туроператоров России (АТОР)Шереметьево (аэропорт)Coral TravelAirbus A320
 
 
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