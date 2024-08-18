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Азербайджан стал популярным туристическим направлением для россиян - РИА Новости, 18.08.2024
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Туризм
 
15:44 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/turisty-1966901455.html
Азербайджан стал популярным туристическим направлением для россиян
Азербайджан стал популярным туристическим направлением для россиян - РИА Новости, 18.08.2024
Азербайджан стал популярным туристическим направлением для россиян
Около 430 тысяч туристов из России посетили Азербайджан за первое полугодие 2024 года, следует из материалов к визиту президента РФ Владимира Путина в... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T15:44
2024-08-18T15:44
туризм
азербайджан
россия
владимир путин
новости - туризм
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Около 430 тысяч туристов из России посетили Азербайджан за первое полугодие 2024 года, следует из материалов к визиту президента РФ Владимира Путина в Азербайджан. Путин 18-19 августа посетит Азербайджан с государственным визитом. "Азербайджан стал популярным туристическим направлением для россиян. В 2023 году республику посетили около 600 тысяч россиян, в первом полугодии текущего года - 430 тысяч человек", - говорится в справочных материалах.
https://ria.ru/20240815/turizm-1966407773.html
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азербайджан, россия, владимир путин, новости - туризм
Туризм, Азербайджан, Россия, Владимир Путин, Новости - Туризм
Азербайджан стал популярным туристическим направлением для россиян

Около 430 тысяч туристов из России посетили Азербайджан за первое полугодие

© РИА Новости / Ирина НехорошкинаСпуски и подъемники курорта "Шахдаг"
Спуски и подъемники курорта Шахдаг - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Спуски и подъемники курорта "Шахдаг". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Около 430 тысяч туристов из России посетили Азербайджан за первое полугодие 2024 года, следует из материалов к визиту президента РФ Владимира Путина в Азербайджан.
Путин 18-19 августа посетит Азербайджан с государственным визитом.
"Азербайджан стал популярным туристическим направлением для россиян. В 2023 году республику посетили около 600 тысяч россиян, в первом полугодии текущего года - 430 тысяч человек", - говорится в справочных материалах.
Туристы - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
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ТуризмАзербайджанРоссияВладимир ПутинНовости - Туризм
 
 
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