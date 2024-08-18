https://ria.ru/20240818/turisty-1966901455.html
Азербайджан стал популярным туристическим направлением для россиян
Азербайджан стал популярным туристическим направлением для россиян - РИА Новости, 18.08.2024
Азербайджан стал популярным туристическим направлением для россиян
Около 430 тысяч туристов из России посетили Азербайджан за первое полугодие 2024 года, следует из материалов к визиту президента РФ Владимира Путина в... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T15:44
2024-08-18T15:44
2024-08-18T15:44
туризм
азербайджан
россия
владимир путин
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104737/15/1047371522_0:0:3872:2178_1920x0_80_0_0_261807ef90b2da65f96917135497adfd.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Около 430 тысяч туристов из России посетили Азербайджан за первое полугодие 2024 года, следует из материалов к визиту президента РФ Владимира Путина в Азербайджан. Путин 18-19 августа посетит Азербайджан с государственным визитом. "Азербайджан стал популярным туристическим направлением для россиян. В 2023 году республику посетили около 600 тысяч россиян, в первом полугодии текущего года - 430 тысяч человек", - говорится в справочных материалах.
https://ria.ru/20240815/turizm-1966407773.html
азербайджан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104737/15/1047371522_416:0:3872:2592_1920x0_80_0_0_9b7abd88a76df7193f62f77a74299d51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азербайджан, россия, владимир путин, новости - туризм
Туризм, Азербайджан, Россия, Владимир Путин, Новости - Туризм
Азербайджан стал популярным туристическим направлением для россиян
Около 430 тысяч туристов из России посетили Азербайджан за первое полугодие