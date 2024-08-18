https://ria.ru/20240818/turisty-1966901455.html

Азербайджан стал популярным туристическим направлением для россиян

Азербайджан стал популярным туристическим направлением для россиян - РИА Новости, 18.08.2024

Азербайджан стал популярным туристическим направлением для россиян

Около 430 тысяч туристов из России посетили Азербайджан за первое полугодие 2024 года, следует из материалов к визиту президента РФ Владимира Путина в... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T15:44

2024-08-18T15:44

2024-08-18T15:44

туризм

азербайджан

россия

владимир путин

новости - туризм

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Около 430 тысяч туристов из России посетили Азербайджан за первое полугодие 2024 года, следует из материалов к визиту президента РФ Владимира Путина в Азербайджан. Путин 18-19 августа посетит Азербайджан с государственным визитом. "Азербайджан стал популярным туристическим направлением для россиян. В 2023 году республику посетили около 600 тысяч россиян, в первом полугодии текущего года - 430 тысяч человек", - говорится в справочных материалах.

https://ria.ru/20240815/turizm-1966407773.html

азербайджан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

азербайджан, россия, владимир путин, новости - туризм