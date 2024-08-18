https://ria.ru/20240818/trevoga-1966843275.html
В Киевской и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.08.2024
В Киевской и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T07:07
2024-08-18T07:07
2024-08-18T07:07
специальная военная операция на украине
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сумская область
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, в Сумской области тревога звучит с 17.07 мск субботы. В Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской и Полтавской областях сигнал тревоги был объявлен в промежутке с 6.51 до 6.53. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240818/kiev-1966838249.html
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украина, киев, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Сумская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киевской и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве, Киевской и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу