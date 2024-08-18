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Товарооборот Китая и Украины в 2024 году вырос на 18 процентов - РИА Новости, 18.08.2024
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06:41 18.08.2024 (обновлено: 06:44 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/tovarooborot-1966842038.html
Товарооборот Китая и Украины в 2024 году вырос на 18 процентов
Товарооборот Китая и Украины в 2024 году вырос на 18 процентов - РИА Новости, 18.08.2024
Товарооборот Китая и Украины в 2024 году вырос на 18 процентов
Товарооборот Китая и Украины за январь-июль 2024 года вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 5,227 миллиарда долларов,... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T06:41
2024-08-18T06:44
китай
украина
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ПЕКИН, 18 авг - РИА Новости. Товарооборот Китая и Украины за январь-июль 2024 года вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 5,227 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные Главного таможенного управления КНР. Китай за первые семь месяцев года экспортировал на Украину товаров на сумму 2,028 миллиарда долларов, что на 41,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Украина поставила в Китай товаров на 3,198 миллиарда долларов - рост в годовом выражении составил 6,5%. Отдельно в июле товарооборот двух стран составил 732,138 миллиона долларов, экспорт Китая на Украину достиг 310,998 миллиона долларов, Украина ввезла в Китай товаров на 421,140 миллиона долларов. По итогам 2023 года товарооборот Украины и Китая достиг отметки в 6,81 миллиарда долларов, сократившись на 15,6% по сравнению с 2022 годом.
https://ria.ru/20240802/kitaj-1963584111.html
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китай, украина
Китай, Украина
Товарооборот Китая и Украины в 2024 году вырос на 18 процентов

Товарооборот КНР и Украины за январь-июль вырос на 18%, до $5,2 миллиарда

© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг Китая развевается над офисными зданиями в Шанхае
Флаг Китая развевается над офисными зданиями в Шанхае - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© AP Photo / Andy Wong, File
Флаг Китая развевается над офисными зданиями в Шанхае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 18 авг - РИА Новости. Товарооборот Китая и Украины за январь-июль 2024 года вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 5,227 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные Главного таможенного управления КНР.
Китай за первые семь месяцев года экспортировал на Украину товаров на сумму 2,028 миллиарда долларов, что на 41,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Украина поставила в Китай товаров на 3,198 миллиарда долларов - рост в годовом выражении составил 6,5%.
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Китай укрепит координацию с Бразилией по вопросу Украины
2 августа, 04:55
Отдельно в июле товарооборот двух стран составил 732,138 миллиона долларов, экспорт Китая на Украину достиг 310,998 миллиона долларов, Украина ввезла в Китай товаров на 421,140 миллиона долларов.
По итогам 2023 года товарооборот Украины и Китая достиг отметки в 6,81 миллиарда долларов, сократившись на 15,6% по сравнению с 2022 годом.
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Китай и Украина должны укреплять отношения, заявил Ван И
24 июля, 11:16
 
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