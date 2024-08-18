Российские военные освободили Свиридоновку в ДНР
Группировка войск "Центр" освободила Свиридоновку в ДНР
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российские войска освободили село Свиридоновка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Центр" в результате активных действий освобожден населенный пункт Свиридоновка", — говорится в сводке российского военного ведомства.
© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" 17 августа освободила село Свиридоновка в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Центр" 17 августа освободила село Свиридоновка в ДНР
Свиридоновка — небольшое село к северо-западу от освобожденного 12 августа Лисичного. Расположено на южном берегу реки Казенный Торец, вдоль которой российские войска теперь могут двигаться дальше на запад к Красноармейску (украинское название — Покровск).
Кроме того, группировка "Центр" нанесла поражение формированиям 68-й егерской, 47-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 111-й бригады теробороны и 15-й бригады Нацгвардии в районах Воздвиженки, Калиново, Птичьего, Новоэкономического и Долиновки в ДНР, а также отразила две контратаки подразделения штурмовой бригады "Лють" Нацполиции Украины.
Противник потерял на этом участке линии боевого соприкосновения более 500 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, американскую гаубицу М777, гаубицу "Мста-Б", три САУ "Гвоздика", три гаубицы Д-30, две пушки "Рапира" и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.