https://ria.ru/20240818/sviridonovka-1966877608.html

Российские военные освободили Свиридоновку в ДНР

Российские военные освободили Свиридоновку в ДНР - РИА Новости, 18.08.2024

Российские военные освободили Свиридоновку в ДНР

Российские войска освободили село Свиридоновка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T13:08

2024-08-18T13:08

2024-08-18T14:07

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российские войска освободили село Свиридоновка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны."Подразделениями группировки войск "Центр" в результате активных действий освобожден населенный пункт Свиридоновка", — говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, группировка "Центр" нанесла поражение формированиям 68-й егерской, 47-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 111-й бригады теробороны и 15-й бригады Нацгвардии в районах Воздвиженки, Калиново, Птичьего, Новоэкономического и Долиновки в ДНР, а также отразила две контратаки подразделения штурмовой бригады "Лють" Нацполиции Украины.Противник потерял на этом участке линии боевого соприкосновения более 500 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, американскую гаубицу М777, гаубицу "Мста-Б", три САУ "Гвоздика", три гаубицы Д-30, две пушки "Рапира" и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html

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Варвара Скокшина

донецкая народная республика, россия, безопасность