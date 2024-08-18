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"Горит превосходно": Алаудинов рассказал о поражении техники ВСУ под Суджей
"Горит превосходно": Алаудинов рассказал о поражении техники ВСУ под Суджей - РИА Новости, 18.08.2024
"Горит превосходно": Алаудинов рассказал о поражении техники ВСУ под Суджей
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов показал видео уничтожения... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T01:12
2024-08-18T01:12
2024-08-18T03:19
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджа
апты алаудинов
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов показал видео уничтожения украинской военной техники в районе Суджи в Курской области. "Все, что вылезает из кустов в районе Суджи, уничтожается незамедлительно. Иностранная военная техника горит превосходно", - написал Алаудинов в Telegram-канале, опубликовав кадры поражения техники. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240817/sleboda-1966785988.html
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россия, курская область, суджа, апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Апты Алаудинов, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
"Горит превосходно": Алаудинов рассказал о поражении техники ВСУ под Суджей
Алаудинов показал видео уничтожения военной техники ВСУ под Суджей