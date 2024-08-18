https://ria.ru/20240818/sudzhi-1966831533.html

"Горит превосходно": Алаудинов рассказал о поражении техники ВСУ под Суджей

"Горит превосходно": Алаудинов рассказал о поражении техники ВСУ под Суджей - РИА Новости, 18.08.2024

"Горит превосходно": Алаудинов рассказал о поражении техники ВСУ под Суджей

Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов показал видео уничтожения... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T01:12

2024-08-18T01:12

2024-08-18T03:19

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджа

апты алаудинов

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов показал видео уничтожения украинской военной техники в районе Суджи в Курской области. "Все, что вылезает из кустов в районе Суджи, уничтожается незамедлительно. Иностранная военная техника горит превосходно", - написал Алаудинов в Telegram-канале, опубликовав кадры поражения техники. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240817/sleboda-1966785988.html

https://ria.ru/20240818/rakety-1966831257.html

россия

курская область

суджа

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россия, курская область, суджа, апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины