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МИД прокомментировал статью WP о нападении на Курскую область - РИА Новости, 19.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:56 18.08.2024 (обновлено: 02:40 19.08.2024)
https://ria.ru/20240818/statya-1966885256.html
МИД прокомментировал статью WP о нападении на Курскую область
МИД прокомментировал статью WP о нападении на Курскую область - РИА Новости, 19.08.2024
МИД прокомментировал статью WP о нападении на Курскую область
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщение в газете The Washington Post о том, что нападение Украины на Курскую область сорвало... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-18T13:56
2024-08-19T02:40
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщение в газете The Washington Post о том, что нападение Украины на Курскую область сорвало якобы готовившиеся переговоры представителей Москвы и Киева, отметила, что никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего.Как подчеркнула дипломат, никаких переговоров, включая непрямые, о защите гражданских объектов критической инфраструктуры Россия с киевским режимом не вела и не ведет.Захарова указала, что безопасности объектов, таких как ЗАЭС и Курская АЭС, угрожают исключительно действия ВСУ и помощь со стороны Соединенных Штатов и других западных стран.Захарова подчеркнула, что Вооруженные силы России не наносят ударов по гражданским объектам. Более того, в настоящее время они делают все возможное, чтобы защитить такие объекты от ударов ВСУ, применяющих западное оружие, и оградить мир от масштабной техногенной катастрофы.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240817/mid-1966787449.html
https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html
https://ria.ru/20240818/vsu-1966884665.html
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россия, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
МИД прокомментировал статью WP о нападении на Курскую область

МИД опроверг информацию WP о срыве переговоров из-за атаки на Курскую область

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщение в газете The Washington Post о том, что нападение Украины на Курскую область сорвало якобы готовившиеся переговоры представителей Москвы и Киева, отметила, что никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего.
Как подчеркнула дипломат, никаких переговоров, включая непрямые, о защите гражданских объектов критической инфраструктуры Россия с киевским режимом не вела и не ведет.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
В МИД заявили о начале подготовки Киевом нападения на Курскую АЭС
17 августа, 17:12
Захарова указала, что безопасности объектов, таких как ЗАЭС и Курская АЭС, угрожают исключительно действия ВСУ и помощь со стороны Соединенных Штатов и других западных стран.
Захарова подчеркнула, что Вооруженные силы России не наносят ударов по гражданским объектам. Более того, в настоящее время они делают все возможное, чтобы защитить такие объекты от ударов ВСУ, применяющих западное оружие, и оградить мир от масштабной техногенной катастрофы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
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Вчера, 08:00
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Украинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
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