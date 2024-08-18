https://ria.ru/20240818/statya-1966885256.html

МИД прокомментировал статью WP о нападении на Курскую область

МИД прокомментировал статью WP о нападении на Курскую область - РИА Новости, 19.08.2024

МИД прокомментировал статью WP о нападении на Курскую область

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщение в газете The Washington Post о том, что нападение Украины на Курскую область сорвало... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-18T13:56

2024-08-18T13:56

2024-08-19T02:40

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщение в газете The Washington Post о том, что нападение Украины на Курскую область сорвало якобы готовившиеся переговоры представителей Москвы и Киева, отметила, что никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего.Как подчеркнула дипломат, никаких переговоров, включая непрямые, о защите гражданских объектов критической инфраструктуры Россия с киевским режимом не вела и не ведет.Захарова указала, что безопасности объектов, таких как ЗАЭС и Курская АЭС, угрожают исключительно действия ВСУ и помощь со стороны Соединенных Штатов и других западных стран.Захарова подчеркнула, что Вооруженные силы России не наносят ударов по гражданским объектам. Более того, в настоящее время они делают все возможное, чтобы защитить такие объекты от ударов ВСУ, применяющих западное оружие, и оградить мир от масштабной техногенной катастрофы.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240817/mid-1966787449.html

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html

https://ria.ru/20240818/vsu-1966884665.html

россия

украина

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, вооруженные силы украины, в мире