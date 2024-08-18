https://ria.ru/20240818/statya-1966885256.html
МИД прокомментировал статью WP о нападении на Курскую область
МИД прокомментировал статью WP о нападении на Курскую область - РИА Новости, 19.08.2024
МИД прокомментировал статью WP о нападении на Курскую область
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщение в газете The Washington Post о том, что нападение Украины на Курскую область сорвало... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-18T13:56
2024-08-18T13:56
2024-08-19T02:40
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщение в газете The Washington Post о том, что нападение Украины на Курскую область сорвало якобы готовившиеся переговоры представителей Москвы и Киева, отметила, что никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего.Как подчеркнула дипломат, никаких переговоров, включая непрямые, о защите гражданских объектов критической инфраструктуры Россия с киевским режимом не вела и не ведет.Захарова указала, что безопасности объектов, таких как ЗАЭС и Курская АЭС, угрожают исключительно действия ВСУ и помощь со стороны Соединенных Штатов и других западных стран.Захарова подчеркнула, что Вооруженные силы России не наносят ударов по гражданским объектам. Более того, в настоящее время они делают все возможное, чтобы защитить такие объекты от ударов ВСУ, применяющих западное оружие, и оградить мир от масштабной техногенной катастрофы.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240817/mid-1966787449.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
МИД прокомментировал статью WP о нападении на Курскую область
МИД опроверг информацию WP о срыве переговоров из-за атаки на Курскую область
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщение в газете The Washington Post о том, что нападение Украины на Курскую область сорвало якобы готовившиеся переговоры представителей Москвы и Киева, отметила, что никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего.
Как подчеркнула дипломат, никаких переговоров, включая непрямые, о защите гражданских объектов критической инфраструктуры Россия с киевским режимом не вела и не ведет.
Захарова указала, что безопасности объектов, таких как ЗАЭС и Курская АЭС, угрожают исключительно действия ВСУ и помощь со стороны Соединенных Штатов и других западных стран.
Захарова подчеркнула, что Вооруженные силы России не наносят ударов по гражданским объектам. Более того, в настоящее время они делают все возможное, чтобы защитить такие объекты от ударов ВСУ, применяющих западное оружие, и оградить мир от масштабной техногенной катастрофы.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях
для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.