https://ria.ru/20240818/ssha-1966843132.html

Подсчитано, какую страну чаще всего упоминали американские СМИ в 2024 году

Подсчитано, какую страну чаще всего упоминали американские СМИ в 2024 году - РИА Новости, 18.08.2024

Подсчитано, какую страну чаще всего упоминали американские СМИ в 2024 году

Китай чаще других стран встречался в сообщениях американских СМИ в выборном 2024 году, свидетельствует подсчет РИА Новости. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T07:06

2024-08-18T07:06

2024-08-18T07:06

китай

сша

иран

в мире

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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Китай чаще других стран встречался в сообщениях американских СМИ в выборном 2024 году, свидетельствует подсчет РИА Новости. КНР в медиа США в январе-июле этого года упоминался 245 тысяч раз, следующий по числу упоминаний Израиль – 123 тысячи, затем – Россия, которую упомянули 79 тысяч раз. Украина встречается в американских СМИ в нынешний выборный год 64 тысячи раз. Китай каждый выборный год встречается в СМИ США чаще других государств, в 2020 году было почти 400 тысяч упоминаний КНР, в 2016 году - более 210 тысяч. Если частота упоминания Китая с 2000 года только растет, то, например, Иран появлялся в американских СМИ в тот год 6,6 тысячи раз, почти в три раза чаще - в 2004-м, 21,5 тысячи раз в 2008-м, 46 тысяч - в 2012-м. В 2016-м году частота упоминаний Ирана сократилась до 37,7 тысячи, в 2020 году количество снова выросло до 52,5 тысячи, а в 2024-м - сократилось до 36 тысяч. Похожая ситуация и с публикациями о КНДР: в 2016 году были рекордные 10 тысяч упоминаний, в 2020-м - 3,4 тысячи, а в 2024-м - 5 тысяч, меньше, чем в 2012 и 2004 годах. Анализ публикаций СМИ проводился с 1 января по 31 декабря выборных годов (до августа в 2024-м). При подсчете учитывались данные по всему массиву американских медиа, доступных в базе, включая пресс-релизы, научные медиа и госСМИ. Считались только релевантные публикации, то есть те, в которых поисковое слово (страна, персона или тема) звучит не менее трех раз.

https://ria.ru/20240817/putin-1966726661.html

https://ria.ru/20240606/karikatury-1950944032.html

китай

сша

иран

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