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Подсчитано, какую страну чаще всего упоминали американские СМИ в 2024 году - РИА Новости, 18.08.2024
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07:06 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/ssha-1966843132.html
Подсчитано, какую страну чаще всего упоминали американские СМИ в 2024 году
Подсчитано, какую страну чаще всего упоминали американские СМИ в 2024 году - РИА Новости, 18.08.2024
Подсчитано, какую страну чаще всего упоминали американские СМИ в 2024 году
Китай чаще других стран встречался в сообщениях американских СМИ в выборном 2024 году, свидетельствует подсчет РИА Новости. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T07:06
2024-08-18T07:06
китай
сша
иран
в мире
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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Китай чаще других стран встречался в сообщениях американских СМИ в выборном 2024 году, свидетельствует подсчет РИА Новости. КНР в медиа США в январе-июле этого года упоминался 245 тысяч раз, следующий по числу упоминаний Израиль – 123 тысячи, затем – Россия, которую упомянули 79 тысяч раз. Украина встречается в американских СМИ в нынешний выборный год 64 тысячи раз. Китай каждый выборный год встречается в СМИ США чаще других государств, в 2020 году было почти 400 тысяч упоминаний КНР, в 2016 году - более 210 тысяч. Если частота упоминания Китая с 2000 года только растет, то, например, Иран появлялся в американских СМИ в тот год 6,6 тысячи раз, почти в три раза чаще - в 2004-м, 21,5 тысячи раз в 2008-м, 46 тысяч - в 2012-м. В 2016-м году частота упоминаний Ирана сократилась до 37,7 тысячи, в 2020 году количество снова выросло до 52,5 тысячи, а в 2024-м - сократилось до 36 тысяч. Похожая ситуация и с публикациями о КНДР: в 2016 году были рекордные 10 тысяч упоминаний, в 2020-м - 3,4 тысячи, а в 2024-м - 5 тысяч, меньше, чем в 2012 и 2004 годах. Анализ публикаций СМИ проводился с 1 января по 31 декабря выборных годов (до августа в 2024-м). При подсчете учитывались данные по всему массиву американских медиа, доступных в базе, включая пресс-релизы, научные медиа и госСМИ. Считались только релевантные публикации, то есть те, в которых поисковое слово (страна, персона или тема) звучит не менее трех раз.
https://ria.ru/20240817/putin-1966726661.html
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
1
5
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, сша, иран, в мире
Китай, США, Иран, В мире
Подсчитано, какую страну чаще всего упоминали американские СМИ в 2024 году

Китай чаще других стран встречался в сообщениях американских СМИ в 2024 году

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкЧеловек с флагом США на одной из улиц Нью-Йорка
Человек с флагом США на одной из улиц Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Человек с флагом США на одной из улиц Нью-Йорка. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Китай чаще других стран встречался в сообщениях американских СМИ в выборном 2024 году, свидетельствует подсчет РИА Новости.
КНР в медиа США в январе-июле этого года упоминался 245 тысяч раз, следующий по числу упоминаний Израиль – 123 тысячи, затем – Россия, которую упомянули 79 тысяч раз. Украина встречается в американских СМИ в нынешний выборный год 64 тысячи раз. Китай каждый выборный год встречается в СМИ США чаще других государств, в 2020 году было почти 400 тысяч упоминаний КНР, в 2016 году - более 210 тысяч.
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Если частота упоминания Китая с 2000 года только растет, то, например, Иран появлялся в американских СМИ в тот год 6,6 тысячи раз, почти в три раза чаще - в 2004-м, 21,5 тысячи раз в 2008-м, 46 тысяч - в 2012-м. В 2016-м году частота упоминаний Ирана сократилась до 37,7 тысячи, в 2020 году количество снова выросло до 52,5 тысячи, а в 2024-м - сократилось до 36 тысяч.
Похожая ситуация и с публикациями о КНДР: в 2016 году были рекордные 10 тысяч упоминаний, в 2020-м - 3,4 тысячи, а в 2024-м - 5 тысяч, меньше, чем в 2012 и 2004 годах.
Анализ публикаций СМИ проводился с 1 января по 31 декабря выборных годов (до августа в 2024-м). При подсчете учитывались данные по всему массиву американских медиа, доступных в базе, включая пресс-релизы, научные медиа и госСМИ. Считались только релевантные публикации, то есть те, в которых поисковое слово (страна, персона или тема) звучит не менее трех раз.
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