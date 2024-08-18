Подсчитано, какую страну чаще всего упоминали американские СМИ в 2024 году
Китай чаще других стран встречался в сообщениях американских СМИ в 2024 году
Человек с флагом США на одной из улиц Нью-Йорка. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Китай чаще других стран встречался в сообщениях американских СМИ в выборном 2024 году, свидетельствует подсчет РИА Новости.
КНР в медиа США в январе-июле этого года упоминался 245 тысяч раз, следующий по числу упоминаний Израиль – 123 тысячи, затем – Россия, которую упомянули 79 тысяч раз. Украина встречается в американских СМИ в нынешний выборный год 64 тысячи раз. Китай каждый выборный год встречается в СМИ США чаще других государств, в 2020 году было почти 400 тысяч упоминаний КНР, в 2016 году - более 210 тысяч.
Если частота упоминания Китая с 2000 года только растет, то, например, Иран появлялся в американских СМИ в тот год 6,6 тысячи раз, почти в три раза чаще - в 2004-м, 21,5 тысячи раз в 2008-м, 46 тысяч - в 2012-м. В 2016-м году частота упоминаний Ирана сократилась до 37,7 тысячи, в 2020 году количество снова выросло до 52,5 тысячи, а в 2024-м - сократилось до 36 тысяч.
Похожая ситуация и с публикациями о КНДР: в 2016 году были рекордные 10 тысяч упоминаний, в 2020-м - 3,4 тысячи, а в 2024-м - 5 тысяч, меньше, чем в 2012 и 2004 годах.
Анализ публикаций СМИ проводился с 1 января по 31 декабря выборных годов (до августа в 2024-м). При подсчете учитывались данные по всему массиву американских медиа, доступных в базе, включая пресс-релизы, научные медиа и госСМИ. Считались только релевантные публикации, то есть те, в которых поисковое слово (страна, персона или тема) звучит не менее трех раз.