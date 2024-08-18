https://ria.ru/20240818/spetsoperatsiya-1966886713.html

В Минобороны оценили потери ВСУ на Курском направлении

В Минобороны оценили потери ВСУ на Курском направлении - РИА Новости, 18.08.2024

В Минобороны оценили потери ВСУ на Курском направлении

ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 300 военнослужащих и 27 единиц техники, в том числе шесть танков, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T14:05

2024-08-18T14:05

2024-08-18T14:17

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

курская область

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 300 военнослужащих и 27 единиц техники, в том числе шесть танков, сообщили в Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе шесть танков, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, 18 боевых бронированных машин, а также четыре автомобиля, пусковая установка MLRS и две единицы инженерной техники, в т.ч. инженерная машина разграждения", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки нападения ВСУ на территорию РФ в Курской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, курская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)