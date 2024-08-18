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В Минобороны оценили потери ВСУ на Курском направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Курском направлении - РИА Новости, 18.08.2024
В Минобороны оценили потери ВСУ на Курском направлении
ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 300 военнослужащих и 27 единиц техники, в том числе шесть танков, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T14:05
2024-08-18T14:05
2024-08-18T14:17
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
курская область
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 300 военнослужащих и 27 единиц техники, в том числе шесть танков, сообщили в Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе шесть танков, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, 18 боевых бронированных машин, а также четыре автомобиля, пусковая установка MLRS и две единицы инженерной техники, в т.ч. инженерная машина разграждения", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки нападения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, курская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны оценили потери ВСУ на Курском направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли на Курском направлении более 300 военных