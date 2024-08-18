https://ria.ru/20240818/spetsoperatsiya-1966878267.html

Группировка "Днепр" уничтожила два склада ВСУ в Запорожской области

Группировка "Днепр" уничтожила два склада ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 18.08.2024

Группировка "Днепр" уничтожила два склада ВСУ в Запорожской области

Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 боевиков ВСУ, вооружение иностранного производства, которое использовалось украинскими войсками, две РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T13:12

2024-08-18T13:12

2024-08-18T13:25

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 боевиков ВСУ, вооружение иностранного производства, которое использовалось украинскими войсками, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два склада боеприпасов, сообщает в воскресенье Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Пятизатки Запорожской области. Потери ВСУ составили до восьмидесяти военнослужащих, шесть автомобилей, две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, 152-миллиметровое орудие Д-20, 122-милллиметровая гаубица Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожены два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240818/spetsoperatsiya-1966840424.html

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Дарья Буймова

вооруженные силы украины, безопасность, россия, запорожская область, сша