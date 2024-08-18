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Группировка "Днепр" уничтожила два склада ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 18.08.2024
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13:12 18.08.2024 (обновлено: 13:25 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/spetsoperatsiya-1966878267.html
Группировка "Днепр" уничтожила два склада ВСУ в Запорожской области
Группировка "Днепр" уничтожила два склада ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 18.08.2024
Группировка "Днепр" уничтожила два склада ВСУ в Запорожской области
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 боевиков ВСУ, вооружение иностранного производства, которое использовалось украинскими войсками, две РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T13:12
2024-08-18T13:25
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
россия
запорожская область
сша
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 боевиков ВСУ, вооружение иностранного производства, которое использовалось украинскими войсками, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два склада боеприпасов, сообщает в воскресенье Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Пятизатки Запорожской области. Потери ВСУ составили до восьмидесяти военнослужащих, шесть автомобилей, две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, 152-миллиметровое орудие Д-20, 122-милллиметровая гаубица Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожены два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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вооруженные силы украины, безопасность, россия, запорожская область, сша
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Запорожская область, США
Группировка "Днепр" уничтожила два склада ВСУ в Запорожской области

Минобороны: подразделения "Днепр" нанесли поражения ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерии в зоне проведения СВО
Боевая работа артиллерии в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа артиллерии в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 боевиков ВСУ, вооружение иностранного производства, которое использовалось украинскими войсками, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два склада боеприпасов, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Пятизатки Запорожской области. Потери ВСУ составили до восьмидесяти военнослужащих, шесть автомобилей, две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, 152-миллиметровое орудие Д-20, 122-милллиметровая гаубица Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожены два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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