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"Такого не было уже давно". Союзники Киева грозят друг другу войной - РИА Новости, 18.08.2024
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08:00 18.08.2024 (обновлено: 08:08 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/soyuzniki-1966656772.html
"Такого не было уже давно". Союзники Киева грозят друг другу войной
"Такого не было уже давно". Союзники Киева грозят друг другу войной - РИА Новости, 18.08.2024
"Такого не было уже давно". Союзники Киева грозят друг другу войной
Украинский конфликт стал настоящей золотой жилой для западного военно-промышленного комплекса и дал ему вторую жизнь. Однако ВСУ все равно жалуются на нехватку... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T08:00
2024-08-18T08:08
германия
украина
европа
андрей бабиш
борис писториус
олаф шольц
евросоюз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Виктор Николаев. Украинский конфликт стал настоящей золотой жилой для западного военно-промышленного комплекса и дал ему вторую жизнь. Однако ВСУ все равно жалуются на нехватку оружия и боеприпасов. Как менялся ВПК киевских союзников и почему от него зависит мир на Украине — в материале РИА Новости.Переплата и недостачаВ Европе хорошо знают о ситуации с коррупцией киевского режима. Чтобы поддержка ЕС шла куда надо, даже учредили специальную комиссию по борьбе с хищениями на Украине. Однако и сами европейцы честностью не отличились. Как выяснилось, из-за нечистых сделок в Чехии ВСУ недополучили много боеприпасов.Сенатор чешского парламента Лукаш Вагенкнехт обратил внимание, что при закупках переплатили 61 миллион долларов. И соответственно, отправили Киеву на 20 тысяч снарядов меньше. Министерство обороны отказалось публично это обсуждать.В мае глава оппозиционной партии ANO Андрей Бабиш в письме главе военного ведомства Яне Черноховой указал, что закупки ведутся непрозрачно. "Какова средняя маржа на каждый артиллерийский боеприпас? Как вы гарантируете, что оборонщики ограничивают свои аппетиты и не злоупотребляют ситуацией?" — вопрошал он.По сведениям СМИ, к концу года на Украину собираются отправить полмиллиона снарядов. Угроза переплаты сохраняется, считают в парламенте. Ее оценивают в 22 миллиона долларов.Экономика — одна из главных причин, по которым Запад затягивает боевые действия на Украине, считает аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос. Прекращение конфликта и демилитаризация украинского государства просто невыгодны западным производителям. С самого начала именно прибыль была определяющим фактором.Золото ПентагонаЗа океаном также не скрывают: спрос на американскую военную технику существенно вырос. В 2021-м продажи за рубеж — 34,8 миллиарда долларов, 2022-м — 49,7, 2023-м — 66,2. В этом году уже больше 80 миллиардов, к январю ожидают сотню.В то же время в Вашингтоне считают, что военное производство не достигло желаемого уровня. "После окончания холодной войны оборонная промышленность не выполняла для министерства значительной работы", — заявил замглавы Пентагона по закупкам и обеспечению Уильям Лапланте.Аналитики связывают это с ориентацией ВПК на финансовую выгоду, а не на реальный результат. Поэтому армия США и другие покупатели получают оружие с опозданием и превышением сметы на миллиарды. Конкретно для Украины проблема еще и в том, что вместо прямых финансовых вливаний Вашингтон большую часть военной помощи оставляет у себя — по сути, подкармливая этими деньгами оборонные предприятия.Поддержка Киева обеспечивает финансирование более сотни линий военного производства в тридцати американских штатах. Основные выгодоприобретатели: Lockheed Martin (прошлогодний доход — 67,6 миллиарда), Northrop Grumman (39,3), RTX (68,9), Boeing (77,8) и General Dynamics (42,3).Согласно отчету Пентагона, Вашингтон выделил на поддержку Украины и укрепление НАТО в Европе уже 174,19 миллиарда. Часть средств уходит на восполнение складов альянса. Чтобы конкурировать с американцами, глава крупнейшего военного концерна Германии Rheinmetall Армин Паппергер призывает ЕС создать крупные специализированные оборонные группы.Вперед в прошлоеRheinmetall едва ли не главный европейский бенефициар конфликтов на Украине и в секторе Газа. Заказы в первом полугодии достигли рекордных 53 миллиардов долларов (выросли на треть), а к декабрю рассчитывают на 77 миллиардов. Ключевой проект — артиллерия для ВСУ и бундесвера. Только 155-миллиметровые снаряды принесли 8,5 миллиарда.Показатели у германского ВПК, конечно, скромнее, чем у американского. Однако немцам удалось не просто заметно увеличить долю на мировом рынке, но и закрепиться на территории главного конкурента. В США Rheinmetall приобретает производителя запчастей для военной техники Loc Performance Products за 950 миллионов.В компании считают, что это откроет новые возможности для заказов по американским оборонным программам, в том числе по созданию перспективной БМП XM30. За четыре тысячи боевых машин нового поколения заплатят порядка 45 миллиардов. Кроме того, Rheinmetall уже принимает участие в проекте Common Tactical Truck на 40 тысяч грузовиков стоимостью 16 миллиардов.Сегодня военный бюджет ФРГ вдвое больше, чем десять лет назад: 79 миллиардов (в 2014-м было 43,2). По словам министра обороны Бориса Писториуса, в 2025-м вырастет еще и, вероятно, достигнет двух процентов ВВП по стандарту НАТО. Кроме того, в прошлом году создали специальный фонд развития бундесвера на 109 миллиардов.Парадоксально, но милитаризацией Германии занимаются представители "Зеленых" и левоцентристы, а не крайне правые, как было раньше. Именно при канцлере Олафе Шольце военная промышленность ФРГ выходит на новый уровень и становится объектом особого внимания государства. Происходит крупнейшее перевооружение со времен Адольфа Гитлера. В тот раз ничем хорошим для Берлина это, как известно, не закончилось.
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германия, украина, европа, андрей бабиш, борис писториус, олаф шольц, евросоюз, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Германия, Украина, Европа, Андрей Бабиш, Борис Писториус, Олаф Шольц, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
"Такого не было уже давно". Союзники Киева грозят друг другу войной

Западный ВПК заработал миллиарды долларов на фоне украинского конфликта

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкий военный на танке Leopard 2A6
Немецкий военный на танке Leopard 2A6 - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Виктор Николаев. Украинский конфликт стал настоящей золотой жилой для западного военно-промышленного комплекса и дал ему вторую жизнь. Однако ВСУ все равно жалуются на нехватку оружия и боеприпасов. Как менялся ВПК киевских союзников и почему от него зависит мир на Украине — в материале РИА Новости.

Переплата и недостача

В Европе хорошо знают о ситуации с коррупцией киевского режима. Чтобы поддержка ЕС шла куда надо, даже учредили специальную комиссию по борьбе с хищениями на Украине. Однако и сами европейцы честностью не отличились. Как выяснилось, из-за нечистых сделок в Чехии ВСУ недополучили много боеприпасов.
© AP Photo / Petr David JosekЗаседание парламента в Праге, Чешская Республика
Заседание парламента в Праге, Чешская Республика - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Заседание парламента в Праге, Чешская Республика
Сенатор чешского парламента Лукаш Вагенкнехт обратил внимание, что при закупках переплатили 61 миллион долларов. И соответственно, отправили Киеву на 20 тысяч снарядов меньше. Министерство обороны отказалось публично это обсуждать.
В мае глава оппозиционной партии ANO Андрей Бабиш в письме главе военного ведомства Яне Черноховой указал, что закупки ведутся непрозрачно. "Какова средняя маржа на каждый артиллерийский боеприпас? Как вы гарантируете, что оборонщики ограничивают свои аппетиты и не злоупотребляют ситуацией?" — вопрошал он.
По сведениям СМИ, к концу года на Украину собираются отправить полмиллиона снарядов. Угроза переплаты сохраняется, считают в парламенте. Ее оценивают в 22 миллиона долларов.
Экономика — одна из главных причин, по которым Запад затягивает боевые действия на Украине, считает аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос. Прекращение конфликта и демилитаризация украинского государства просто невыгодны западным производителям. С самого начала именно прибыль была определяющим фактором.
© AP Photo / Matt RourkeГаубичные снаряды M795 калибра 155 миллиметров на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Гаубичные снаряды M795 калибра 155 миллиметров на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США

Золото Пентагона

За океаном также не скрывают: спрос на американскую военную технику существенно вырос. В 2021-м продажи за рубеж — 34,8 миллиарда долларов, 2022-м — 49,7, 2023-м — 66,2. В этом году уже больше 80 миллиардов, к январю ожидают сотню.
В то же время в Вашингтоне считают, что военное производство не достигло желаемого уровня. "После окончания холодной войны оборонная промышленность не выполняла для министерства значительной работы", — заявил замглавы Пентагона по закупкам и обеспечению Уильям Лапланте.
© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон
Аналитики связывают это с ориентацией ВПК на финансовую выгоду, а не на реальный результат. Поэтому армия США и другие покупатели получают оружие с опозданием и превышением сметы на миллиарды. Конкретно для Украины проблема еще и в том, что вместо прямых финансовых вливаний Вашингтон большую часть военной помощи оставляет у себя — по сути, подкармливая этими деньгами оборонные предприятия.
Поддержка Киева обеспечивает финансирование более сотни линий военного производства в тридцати американских штатах. Основные выгодоприобретатели: Lockheed Martin (прошлогодний доход — 67,6 миллиарда), Northrop Grumman (39,3), RTX (68,9), Boeing (77,8) и General Dynamics (42,3).
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время выступления
Президент США Джо Байден во время выступления - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден во время выступления
Согласно отчету Пентагона, Вашингтон выделил на поддержку Украины и укрепление НАТО в Европе уже 174,19 миллиарда. Часть средств уходит на восполнение складов альянса. Чтобы конкурировать с американцами, глава крупнейшего военного концерна Германии Rheinmetall Армин Паппергер призывает ЕС создать крупные специализированные оборонные группы.

Вперед в прошлое

Rheinmetall едва ли не главный европейский бенефициар конфликтов на Украине и в секторе Газа. Заказы в первом полугодии достигли рекордных 53 миллиардов долларов (выросли на треть), а к декабрю рассчитывают на 77 миллиардов. Ключевой проект — артиллерия для ВСУ и бундесвера. Только 155-миллиметровые снаряды принесли 8,5 миллиарда.
Показатели у германского ВПК, конечно, скромнее, чем у американского. Однако немцам удалось не просто заметно увеличить долю на мировом рынке, но и закрепиться на территории главного конкурента. В США Rheinmetall приобретает производителя запчастей для военной техники Loc Performance Products за 950 миллионов.
© AP Photo / Martin MeissnerШтаб-квартира немецкого оружейного концерна Rheinmetall
Штаб-квартира немецкого оружейного концерна Rheinmetall - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© AP Photo / Martin Meissner
Штаб-квартира немецкого оружейного концерна Rheinmetall
В компании считают, что это откроет новые возможности для заказов по американским оборонным программам, в том числе по созданию перспективной БМП XM30. За четыре тысячи боевых машин нового поколения заплатят порядка 45 миллиардов. Кроме того, Rheinmetall уже принимает участие в проекте Common Tactical Truck на 40 тысяч грузовиков стоимостью 16 миллиардов.
Сегодня военный бюджет ФРГ вдвое больше, чем десять лет назад: 79 миллиардов (в 2014-м было 43,2). По словам министра обороны Бориса Писториуса, в 2025-м вырастет еще и, вероятно, достигнет двух процентов ВВП по стандарту НАТО. Кроме того, в прошлом году создали специальный фонд развития бундесвера на 109 миллиардов.
Парадоксально, но милитаризацией Германии занимаются представители "Зеленых" и левоцентристы, а не крайне правые, как было раньше. Именно при канцлере Олафе Шольце военная промышленность ФРГ выходит на новый уровень и становится объектом особого внимания государства. Происходит крупнейшее перевооружение со времен Адольфа Гитлера. В тот раз ничем хорошим для Берлина это, как известно, не закончилось.
 
ГерманияУкраинаЕвропаАндрей БабишБорис ПисториусОлаф ШольцЕвросоюзВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
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