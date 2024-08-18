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"Такого не было уже давно". Союзники Киева грозят друг другу войной

"Такого не было уже давно". Союзники Киева грозят друг другу войной - РИА Новости, 18.08.2024

"Такого не было уже давно". Союзники Киева грозят друг другу войной

Украинский конфликт стал настоящей золотой жилой для западного военно-промышленного комплекса и дал ему вторую жизнь. Однако ВСУ все равно жалуются на нехватку... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T08:00

2024-08-18T08:00

2024-08-18T08:08

германия

украина

европа

андрей бабиш

борис писториус

олаф шольц

евросоюз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Виктор Николаев. Украинский конфликт стал настоящей золотой жилой для западного военно-промышленного комплекса и дал ему вторую жизнь. Однако ВСУ все равно жалуются на нехватку оружия и боеприпасов. Как менялся ВПК киевских союзников и почему от него зависит мир на Украине — в материале РИА Новости.Переплата и недостачаВ Европе хорошо знают о ситуации с коррупцией киевского режима. Чтобы поддержка ЕС шла куда надо, даже учредили специальную комиссию по борьбе с хищениями на Украине. Однако и сами европейцы честностью не отличились. Как выяснилось, из-за нечистых сделок в Чехии ВСУ недополучили много боеприпасов.Сенатор чешского парламента Лукаш Вагенкнехт обратил внимание, что при закупках переплатили 61 миллион долларов. И соответственно, отправили Киеву на 20 тысяч снарядов меньше. Министерство обороны отказалось публично это обсуждать.В мае глава оппозиционной партии ANO Андрей Бабиш в письме главе военного ведомства Яне Черноховой указал, что закупки ведутся непрозрачно. "Какова средняя маржа на каждый артиллерийский боеприпас? Как вы гарантируете, что оборонщики ограничивают свои аппетиты и не злоупотребляют ситуацией?" — вопрошал он.По сведениям СМИ, к концу года на Украину собираются отправить полмиллиона снарядов. Угроза переплаты сохраняется, считают в парламенте. Ее оценивают в 22 миллиона долларов.Экономика — одна из главных причин, по которым Запад затягивает боевые действия на Украине, считает аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос. Прекращение конфликта и демилитаризация украинского государства просто невыгодны западным производителям. С самого начала именно прибыль была определяющим фактором.Золото ПентагонаЗа океаном также не скрывают: спрос на американскую военную технику существенно вырос. В 2021-м продажи за рубеж — 34,8 миллиарда долларов, 2022-м — 49,7, 2023-м — 66,2. В этом году уже больше 80 миллиардов, к январю ожидают сотню.В то же время в Вашингтоне считают, что военное производство не достигло желаемого уровня. "После окончания холодной войны оборонная промышленность не выполняла для министерства значительной работы", — заявил замглавы Пентагона по закупкам и обеспечению Уильям Лапланте.Аналитики связывают это с ориентацией ВПК на финансовую выгоду, а не на реальный результат. Поэтому армия США и другие покупатели получают оружие с опозданием и превышением сметы на миллиарды. Конкретно для Украины проблема еще и в том, что вместо прямых финансовых вливаний Вашингтон большую часть военной помощи оставляет у себя — по сути, подкармливая этими деньгами оборонные предприятия.Поддержка Киева обеспечивает финансирование более сотни линий военного производства в тридцати американских штатах. Основные выгодоприобретатели: Lockheed Martin (прошлогодний доход — 67,6 миллиарда), Northrop Grumman (39,3), RTX (68,9), Boeing (77,8) и General Dynamics (42,3).Согласно отчету Пентагона, Вашингтон выделил на поддержку Украины и укрепление НАТО в Европе уже 174,19 миллиарда. Часть средств уходит на восполнение складов альянса. Чтобы конкурировать с американцами, глава крупнейшего военного концерна Германии Rheinmetall Армин Паппергер призывает ЕС создать крупные специализированные оборонные группы.Вперед в прошлоеRheinmetall едва ли не главный европейский бенефициар конфликтов на Украине и в секторе Газа. Заказы в первом полугодии достигли рекордных 53 миллиардов долларов (выросли на треть), а к декабрю рассчитывают на 77 миллиардов. Ключевой проект — артиллерия для ВСУ и бундесвера. Только 155-миллиметровые снаряды принесли 8,5 миллиарда.Показатели у германского ВПК, конечно, скромнее, чем у американского. Однако немцам удалось не просто заметно увеличить долю на мировом рынке, но и закрепиться на территории главного конкурента. В США Rheinmetall приобретает производителя запчастей для военной техники Loc Performance Products за 950 миллионов.В компании считают, что это откроет новые возможности для заказов по американским оборонным программам, в том числе по созданию перспективной БМП XM30. За четыре тысячи боевых машин нового поколения заплатят порядка 45 миллиардов. Кроме того, Rheinmetall уже принимает участие в проекте Common Tactical Truck на 40 тысяч грузовиков стоимостью 16 миллиардов.Сегодня военный бюджет ФРГ вдвое больше, чем десять лет назад: 79 миллиардов (в 2014-м было 43,2). По словам министра обороны Бориса Писториуса, в 2025-м вырастет еще и, вероятно, достигнет двух процентов ВВП по стандарту НАТО. Кроме того, в прошлом году создали специальный фонд развития бундесвера на 109 миллиардов.Парадоксально, но милитаризацией Германии занимаются представители "Зеленых" и левоцентристы, а не крайне правые, как было раньше. Именно при канцлере Олафе Шольце военная промышленность ФРГ выходит на новый уровень и становится объектом особого внимания государства. Происходит крупнейшее перевооружение со времен Адольфа Гитлера. В тот раз ничем хорошим для Берлина это, как известно, не закончилось.

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германия, украина, европа, андрей бабиш, борис писториус, олаф шольц, евросоюз, вооруженные силы украины, министерство обороны сша