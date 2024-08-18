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В партии Шольца допустили сотрудничество с партией Вагенкнехт в регионах - РИА Новости, 18.08.2024
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17:10 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/sotrudnichestvo-1966912137.html
В партии Шольца допустили сотрудничество с партией Вагенкнехт в регионах
В партии Шольца допустили сотрудничество с партией Вагенкнехт в регионах - РИА Новости, 18.08.2024
В партии Шольца допустили сотрудничество с партией Вагенкнехт в регионах
Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Саския Эскен допустила сотрудничество с партией "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость"... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T17:10
2024-08-18T17:10
в мире
германия
бранденбург
тюрингия
сара вагенкнехт
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Саския Эскен допустила сотрудничество с партией "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) на региональном уровне. Ранее глава ССВ Сара Вагенкнехт заявила, что готова формировать альянсы лишь с теми партиями, которые выступают против размещения американских дальнобойных систем вооружения на территории ФРГ. Руководство СДПГ, напротив, в начале этой недели высказалось в поддержку размещения таких вооружений в Германии. "Не считая четкого исключения любого сотрудничества с АдГ (партией "Альтернатива для Германии" - ред.), решения о коалициях всегда остаются делом земельных объединений", - сказала Эскен в интервью телеканалу ZDF, отвечая на вопрос о возможности сотрудничества с ССВ. В сентябре земельные выборы пройдут в трех регионах на востоке Германии: Бранденбурге, Тюрингии и Саксонии. По опросам, ССВ занимает уверенное третье место, значительно опережая СДПГ, в Тюрингии и Саксонии, в то время как в Бранденбурге партия Сары Вагенкнехт идет четвертой, уступая третье место именно социал-демократам.
https://ria.ru/20240818/vsu-1966866114.html
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в мире, германия, бранденбург, тюрингия, сара вагенкнехт
В мире, Германия, Бранденбург, Тюрингия, Сара Вагенкнехт
В партии Шольца допустили сотрудничество с партией Вагенкнехт в регионах

Сопредседатель СДПГ допустила сотрудничество с партией Вагенкнехт в регионах

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАгитационный плакат вице-канцлера Германии и министра финансов Германии, кандидата на пост канцлера от Социал-демократической партия Германии Олафа Шольца
Агитационный плакат вице-канцлера Германии и министра финансов Германии, кандидата на пост канцлера от Социал-демократической партия Германии Олафа Шольца - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Агитационный плакат вице-канцлера Германии и министра финансов Германии, кандидата на пост канцлера от Социал-демократической партия Германии Олафа Шольца. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Саския Эскен допустила сотрудничество с партией "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) на региональном уровне.
Ранее глава ССВ Сара Вагенкнехт заявила, что готова формировать альянсы лишь с теми партиями, которые выступают против размещения американских дальнобойных систем вооружения на территории ФРГ. Руководство СДПГ, напротив, в начале этой недели высказалось в поддержку размещения таких вооружений в Германии.
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"Не считая четкого исключения любого сотрудничества с АдГ (партией "Альтернатива для Германии" - ред.), решения о коалициях всегда остаются делом земельных объединений", - сказала Эскен в интервью телеканалу ZDF, отвечая на вопрос о возможности сотрудничества с ССВ.
В сентябре земельные выборы пройдут в трех регионах на востоке Германии: Бранденбурге, Тюрингии и Саксонии. По опросам, ССВ занимает уверенное третье место, значительно опережая СДПГ, в Тюрингии и Саксонии, в то время как в Бранденбурге партия Сары Вагенкнехт идет четвертой, уступая третье место именно социал-демократам.
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В миреГерманияБранденбургТюрингияСара Вагенкнехт
 
 
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