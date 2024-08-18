https://ria.ru/20240818/sotrudnichestvo-1966912137.html

В партии Шольца допустили сотрудничество с партией Вагенкнехт в регионах

В партии Шольца допустили сотрудничество с партией Вагенкнехт в регионах - РИА Новости, 18.08.2024

В партии Шольца допустили сотрудничество с партией Вагенкнехт в регионах

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Саския Эскен допустила сотрудничество с партией "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость"... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T17:10

2024-08-18T17:10

2024-08-18T17:10

в мире

германия

бранденбург

тюрингия

сара вагенкнехт

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Саския Эскен допустила сотрудничество с партией "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) на региональном уровне. Ранее глава ССВ Сара Вагенкнехт заявила, что готова формировать альянсы лишь с теми партиями, которые выступают против размещения американских дальнобойных систем вооружения на территории ФРГ. Руководство СДПГ, напротив, в начале этой недели высказалось в поддержку размещения таких вооружений в Германии. "Не считая четкого исключения любого сотрудничества с АдГ (партией "Альтернатива для Германии" - ред.), решения о коалициях всегда остаются делом земельных объединений", - сказала Эскен в интервью телеканалу ZDF, отвечая на вопрос о возможности сотрудничества с ССВ. В сентябре земельные выборы пройдут в трех регионах на востоке Германии: Бранденбурге, Тюрингии и Саксонии. По опросам, ССВ занимает уверенное третье место, значительно опережая СДПГ, в Тюрингии и Саксонии, в то время как в Бранденбурге партия Сары Вагенкнехт идет четвертой, уступая третье место именно социал-демократам.

https://ria.ru/20240818/vsu-1966866114.html

https://ria.ru/20240808/vagenkneht-1965058448.html

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бранденбург

тюрингия

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в мире, германия, бранденбург, тюрингия, сара вагенкнехт