В партии Шольца допустили сотрудничество с партией Вагенкнехт в регионах
Сопредседатель СДПГ допустила сотрудничество с партией Вагенкнехт в регионах
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАгитационный плакат вице-канцлера Германии и министра финансов Германии, кандидата на пост канцлера от Социал-демократической партия Германии Олафа Шольца
Агитационный плакат вице-канцлера Германии и министра финансов Германии, кандидата на пост канцлера от Социал-демократической партия Германии Олафа Шольца. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Саския Эскен допустила сотрудничество с партией "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) на региональном уровне.
Ранее глава ССВ Сара Вагенкнехт заявила, что готова формировать альянсы лишь с теми партиями, которые выступают против размещения американских дальнобойных систем вооружения на территории ФРГ. Руководство СДПГ, напротив, в начале этой недели высказалось в поддержку размещения таких вооружений в Германии.
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"Не считая четкого исключения любого сотрудничества с АдГ (партией "Альтернатива для Германии" - ред.), решения о коалициях всегда остаются делом земельных объединений", - сказала Эскен в интервью телеканалу ZDF, отвечая на вопрос о возможности сотрудничества с ССВ.
В сентябре земельные выборы пройдут в трех регионах на востоке Германии: Бранденбурге, Тюрингии и Саксонии. По опросам, ССВ занимает уверенное третье место, значительно опережая СДПГ, в Тюрингии и Саксонии, в то время как в Бранденбурге партия Сары Вагенкнехт идет четвертой, уступая третье место именно социал-демократам.