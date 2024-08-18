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Курскому приграничью уделят особое внимание перед отопительным сезоном
Курскому приграничью уделят особое внимание перед отопительным сезоном - РИА Новости, 18.08.2024
Курскому приграничью уделят особое внимание перед отопительным сезоном
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что особое внимание уделяется приграничным районам в подготовке к отопительному сезону. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T16:56
2024-08-18T16:56
2024-08-18T16:56
общество
жкх
курская область
рыльск
льгов
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что особое внимание уделяется приграничным районам в подготовке к отопительному сезону. "Провёл заседание оперативного штаба. Основной темой обсуждения стала подготовка региона к отопительному сезону. В настоящее время сотрудники жилищно-коммунального комплекса определяют объём зданий и объектов, которые будут подключены к отоплению, в том числе социальные учреждения и жилые дома. Формируется аварийный запас, включающий генераторы и другое оборудование для обеспечения ремонтных работ в случае необходимости. Особое внимание уделяется приграничным районам. Несмотря на выезд местных жителей, объекты ЖКХ продолжат работу", - написал Смирнов в своем Telegram-канале. Кроме того, он уточнил, что в Рыльске и Льгове банкоматы функционируют, в прилегающих районах при необходимости организуем выдачу наличных. "Также акцентировал внимание на разъяснительной работе с оставшимися в обстреливаемых районах жителями о необходимости переезда в более безопасные места", - добавил Смирнов.
https://ria.ru/20240817/ataka-1966766953.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, жкх, курская область, рыльск, льгов, алексей смирнов (политик)
Общество, ЖКХ, Курская область, Рыльск, Льгов, Алексей Смирнов (политик)
Курскому приграничью уделят особое внимание перед отопительным сезоном
Смирнов: в подготовке к отопительному сезону особое внимание уделят приграничью