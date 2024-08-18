Рейтинг@Mail.ru
Потерпевшими по делу о взрыве в Сергиевом Посаде признаны 13 человек - РИА Новости, 18.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:15 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/sergiev_posad-1966843796.html
Потерпевшими по делу о взрыве в Сергиевом Посаде признаны 13 человек
Потерпевшими по делу о взрыве в Сергиевом Посаде признаны 13 человек - РИА Новости, 18.08.2024
Потерпевшими по делу о взрыве в Сергиевом Посаде признаны 13 человек
Потерпевшими по делу о прошлогоднем взрыве в Сергиевом Посаде признаны 13 человек, ими заявлены гражданские иски, расследование дела продолжается, говорится в... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T07:15
2024-08-18T07:15
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889067386_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_b145f5a2de3d9c237b9d727c1c32c73c.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Потерпевшими по делу о прошлогоднем взрыве в Сергиевом Посаде признаны 13 человек, ими заявлены гражданские иски, расследование дела продолжается, говорится в официальных судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости.Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа 2023 года. Тогда власти сообщили, что ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания, за медицинской помощью обратились 56 человек, шесть из них были в реанимации, 26 обратились в травмпункт, одна пострадавшая скончалась. Сейчас же, как сообщалось ранее, следствие признало девять человек погибшими, не менее 100 человек были ранены. Взрыв повредил более тысячи квартир, 64 частных дома, более 200 машин и 11 административных зданий."Потерпевшими и гражданскими истцами по уголовному делу, в том числе, признаны 13 лиц, чьи родственники погибли в результате взрыва. Ими заявлены гражданские иски. Расследование уголовного дела продолжается, в связи с чем новые гражданские иски могут быть заявлены", - сказано в материалах дела.С исками о компенсации вреда могут обратиться как родственники погибших, так и другие пострадавшие, а также собственники поврежденного имущества.
https://ria.ru/20240817/vzryv-1966721086.html
https://ria.ru/20240815/pozhar-1966484112.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889067386_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e85bf94912b3679a1edab6a960bc15b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия
Происшествия
Потерпевшими по делу о взрыве в Сергиевом Посаде признаны 13 человек

Потерпевшими по делу о взрыве в 2024 году в Сергиевом Посаде признаны 13 человек

© Фото : ГСУ СК России по Московской областиСотрудники МЧС на месте взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде
Сотрудники МЧС на месте взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© Фото : ГСУ СК России по Московской области
Сотрудники МЧС на месте взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Потерпевшими по делу о прошлогоднем взрыве в Сергиевом Посаде признаны 13 человек, ими заявлены гражданские иски, расследование дела продолжается, говорится в официальных судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа 2023 года. Тогда власти сообщили, что ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания, за медицинской помощью обратились 56 человек, шесть из них были в реанимации, 26 обратились в травмпункт, одна пострадавшая скончалась. Сейчас же, как сообщалось ранее, следствие признало девять человек погибшими, не менее 100 человек были ранены. Взрыв повредил более тысячи квартир, 64 частных дома, более 200 машин и 11 административных зданий.
Сотрудники МЧС на месте взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
В прошлогоднем взрыве в Сергиевом Посаде погибли девять человек
17 августа, 03:39
"Потерпевшими и гражданскими истцами по уголовному делу, в том числе, признаны 13 лиц, чьи родственники погибли в результате взрыва. Ими заявлены гражданские иски. Расследование уголовного дела продолжается, в связи с чем новые гражданские иски могут быть заявлены", - сказано в материалах дела.
С исками о компенсации вреда могут обратиться как родственники погибших, так и другие пострадавшие, а также собственники поврежденного имущества.
Пожар в Люберцах - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Пожар на заводе в Люберцах полностью потушили
15 августа, 21:02
 
Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала