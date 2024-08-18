https://ria.ru/20240818/sergiev_posad-1966843796.html

Потерпевшими по делу о взрыве в Сергиевом Посаде признаны 13 человек

Потерпевшими по делу о взрыве в Сергиевом Посаде признаны 13 человек - РИА Новости, 18.08.2024

Потерпевшими по делу о взрыве в Сергиевом Посаде признаны 13 человек

Потерпевшими по делу о прошлогоднем взрыве в Сергиевом Посаде признаны 13 человек, ими заявлены гражданские иски, расследование дела продолжается, говорится в... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T07:15

2024-08-18T07:15

2024-08-18T07:15

происшествия

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Потерпевшими по делу о прошлогоднем взрыве в Сергиевом Посаде признаны 13 человек, ими заявлены гражданские иски, расследование дела продолжается, говорится в официальных судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости.Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа 2023 года. Тогда власти сообщили, что ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания, за медицинской помощью обратились 56 человек, шесть из них были в реанимации, 26 обратились в травмпункт, одна пострадавшая скончалась. Сейчас же, как сообщалось ранее, следствие признало девять человек погибшими, не менее 100 человек были ранены. Взрыв повредил более тысячи квартир, 64 частных дома, более 200 машин и 11 административных зданий."Потерпевшими и гражданскими истцами по уголовному делу, в том числе, признаны 13 лиц, чьи родственники погибли в результате взрыва. Ими заявлены гражданские иски. Расследование уголовного дела продолжается, в связи с чем новые гражданские иски могут быть заявлены", - сказано в материалах дела.С исками о компенсации вреда могут обратиться как родственники погибших, так и другие пострадавшие, а также собственники поврежденного имущества.

https://ria.ru/20240817/vzryv-1966721086.html

https://ria.ru/20240815/pozhar-1966484112.html

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происшествия