https://ria.ru/20240818/serbija-1966917453.html

В Сербии убит боевик, связанный с терактом у посольства Израиля

В Сербии убит боевик, связанный с терактом у посольства Израиля - РИА Новости, 18.08.2024

В Сербии убит боевик, связанный с терактом у посольства Израиля

Экстремист Сенад Рамович-Бецан, который связан с терактом у посольства Израиля в Белграде, убит при попытке задержания на юго-западе Сербии, сообщил министр... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T17:55

2024-08-18T17:55

2024-08-18T17:55

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БЕЛГРАД, 18 авг – РИА Новости. Экстремист Сенад Рамович-Бецан, который связан с терактом у посольства Израиля в Белграде, убит при попытке задержания на юго-западе Сербии, сообщил министр внутренних дел республики Ивица Дачич. Сербский жандарм Милош Йевремович 29 июня был ранен стрелой из арбалета в горло на посту у израильского посольства, он открыл ответный огонь и нейтрализовал нападавшего члена радикальных ячеек. После проведенной операции по извлечению стрелы он был выписан из больницы и получил ведомственную награду. По данным сербского МВД, Сенад Рамович-Бецан подозревался в том, что подстрекал нападавшего у израильского посольства и еще несколько потенциальных террористов. Противозаконную религиозную идеологию он продвигал не только при личном общении и соцсетях, но и выступая в СМИ. При этом в 2007 году он уже был осужден в Сербии за терроризм. При попытке задержания в селе Хотково близ города Нови-Пазар идеолог радикального религиозного движения в доме своего зятя открыл огонь по полиции, после чего был ликвидирован Специальным антитеррористическим подразделением (САЈ). "Операцию по задержанию совместно проводили Агентство безопасности и информации, МВД и Высшая прокуратура в Белграде. Эта акция – продолжение операций после террористического акта у посольства Израиля в Белграде", - приводит пресс-служба МВД слова Дачича. По его данным, Сенад Рамович-Бецан после теракта в конце июня у посольства Израиля в Белграде бежал с юга-запада Сербии на территорию Косово и Метохии, против него тогда было возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20240629/serbiya-1956385557.html

https://ria.ru/20240629/serbiya-1956337968.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, белград (город), сербия, ивица дачич