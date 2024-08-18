https://ria.ru/20240818/saratov-1966948188.html

В Саратовскую область приехали около ста жителей курского приграничья

В Саратовскую область приехали около ста жителей курского приграничья - РИА Новости, 18.08.2024

В Саратовскую область приехали около ста жителей курского приграничья

Почти 100 жителей Курской области в воскресенье прибыли на поезде в Саратов, сообщили в министерстве труда и соцзащиты Саратовской области. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T22:39

2024-08-18T22:39

2024-08-18T22:39

курская область

россия

саратовская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 18 авг - РИА Новости. Почти 100 жителей Курской области в воскресенье прибыли на поезде в Саратов, сообщили в министерстве труда и соцзащиты Саратовской области. Ранее в ведомстве сообщили, что к субботе в пунктах временного размещения области находились 102 жителя Курской области, в основном семьи с детьми. "Сегодня в Саратовскую область прибыли 95 жителей Курской области - семьи с детьми, пожилые люди, инвалиды. На вокзале их встретили представители ГУ МЧС по Саратовской области, сотрудники областной службы спасения, министерства труда и социальной защиты, управления региональной безопасности, волонтеры", - говорится в сообщении. Жителей Курской области доставляют в пункты временного размещения, с 19 августа с ними начнут работать специалисты различных структур. Подразделения ВСУ в 5.30 мск 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 18 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 3460 военнослужащих, 50 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

курская область

россия

саратовская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, россия, саратовская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)