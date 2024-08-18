https://ria.ru/20240818/samolet-1966865916.html

На место спасательной операции в Охотском море прибыл еще один самолет

На место спасательной операции в Охотском море прибыл еще один самолет - РИА Новости, 18.08.2024

На место спасательной операции в Охотском море прибыл еще один самолет

Для усиления группировки поисково-спасательной операции трех человек, в том числе 15-летнего ребенка, прибыл еще один самолет со спасателями на борту, сообщило... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T11:09

2024-08-18T11:09

2024-08-18T14:06

происшествия

россия

охотское море

сахалин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Для усиления группировки поисково-спасательной операции трех человек, в том числе 15-летнего ребенка, прибыл еще один самолет со спасателями на борту, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. Известно, что с начала поисков МЧС России обследовано более 55 тысяч квадратных километров Охотского моря и порядка двух тысяч километров береговой линии. "Для усиления группировки прибыл самолет АН-74 МЧС России со спасателями на борту. Специалисты обследуют большую территорию на дальнем расстоянии. Всего в поисках задействованы четыре воздушных судна", - говорится в сообщении ведомства. Накануне следком сообщил о возбуждении уголовного дела из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта после того, как два брата с 15-летним подростком, сыном одного из них, 9 августа на катамаране "Байкат" отплыли от мыса Перовского, расположенного в Николаевском районе, в сторону острова Сахалин через Сахалинский залив Охотского моря. Местоположение пропавших до сих пор неизвестно, какая-либо связь с ними отсутствует. Также на операцию спасатели направили вертолет Ми-8. Поиски ведутся как со стороны Хабаровского края, так и острова Сахалин. Задействованы и беспилотники. Проинформированы все проходящие суда.

https://ria.ru/20240815/jugra-1966328157.html

https://ria.ru/20240728/devochka-1962567901.html

россия

охотское море

сахалин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, охотское море, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш