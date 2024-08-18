На место спасательной операции в Охотском море прибыл еще один самолет
На место поисковой операции в Охотском море прибыл самолет со спасателями
© МЧС России/TelegramCамолет АН-74 МЧС России, прибывший для усиления группировки поисково-спасательной операции трех человек в Охотском море. 18 августа 2024
Cамолет АН-74 МЧС России, прибывший для усиления группировки поисково-спасательной операции трех человек в Охотском море. 18 августа 2024
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Для усиления группировки поисково-спасательной операции трех человек, в том числе 15-летнего ребенка, прибыл еще один самолет со спасателями на борту, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
Известно, что с начала поисков МЧС России обследовано более 55 тысяч квадратных километров Охотского моря и порядка двух тысяч километров береговой линии.
"Для усиления группировки прибыл самолет АН-74 МЧС России со спасателями на борту. Специалисты обследуют большую территорию на дальнем расстоянии. Всего в поисках задействованы четыре воздушных судна", - говорится в сообщении ведомства.
Накануне следком сообщил о возбуждении уголовного дела из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта после того, как два брата с 15-летним подростком, сыном одного из них, 9 августа на катамаране "Байкат" отплыли от мыса Перовского, расположенного в Николаевском районе, в сторону острова Сахалин через Сахалинский залив Охотского моря. Местоположение пропавших до сих пор неизвестно, какая-либо связь с ними отсутствует. Также на операцию спасатели направили вертолет Ми-8. Поиски ведутся как со стороны Хабаровского края, так и острова Сахалин. Задействованы и беспилотники. Проинформированы все проходящие суда.
В Архангельской области ищут двухлетнюю девочку
28 июля, 21:47