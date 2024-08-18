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На место спасательной операции в Охотском море прибыл еще один самолет - РИА Новости, 18.08.2024
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11:09 18.08.2024 (обновлено: 14:06 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/samolet-1966865916.html
На место спасательной операции в Охотском море прибыл еще один самолет
На место спасательной операции в Охотском море прибыл еще один самолет - РИА Новости, 18.08.2024
На место спасательной операции в Охотском море прибыл еще один самолет
Для усиления группировки поисково-спасательной операции трех человек, в том числе 15-летнего ребенка, прибыл еще один самолет со спасателями на борту, сообщило... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T11:09
2024-08-18T14:06
происшествия
россия
охотское море
сахалин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Для усиления группировки поисково-спасательной операции трех человек, в том числе 15-летнего ребенка, прибыл еще один самолет со спасателями на борту, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. Известно, что с начала поисков МЧС России обследовано более 55 тысяч квадратных километров Охотского моря и порядка двух тысяч километров береговой линии. "Для усиления группировки прибыл самолет АН-74 МЧС России со спасателями на борту. Специалисты обследуют большую территорию на дальнем расстоянии. Всего в поисках задействованы четыре воздушных судна", - говорится в сообщении ведомства. Накануне следком сообщил о возбуждении уголовного дела из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта после того, как два брата с 15-летним подростком, сыном одного из них, 9 августа на катамаране "Байкат" отплыли от мыса Перовского, расположенного в Николаевском районе, в сторону острова Сахалин через Сахалинский залив Охотского моря. Местоположение пропавших до сих пор неизвестно, какая-либо связь с ними отсутствует. Также на операцию спасатели направили вертолет Ми-8. Поиски ведутся как со стороны Хабаровского края, так и острова Сахалин. Задействованы и беспилотники. Проинформированы все проходящие суда.
https://ria.ru/20240815/jugra-1966328157.html
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россия
охотское море
сахалин
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происшествия, россия, охотское море, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Россия, Охотское море, Сахалин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
На место спасательной операции в Охотском море прибыл еще один самолет

На место поисковой операции в Охотском море прибыл самолет со спасателями

© МЧС России/TelegramCамолет АН-74 МЧС России, прибывший для усиления группировки поисково-спасательной операции трех человек в Охотском море. 18 августа 2024
Cамолет АН-74 МЧС России, прибывший для усиления группировки поисково-спасательной операции трех человек в Охотском море. 18 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© МЧС России/Telegram
Cамолет АН-74 МЧС России, прибывший для усиления группировки поисково-спасательной операции трех человек в Охотском море. 18 августа 2024
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Для усиления группировки поисково-спасательной операции трех человек, в том числе 15-летнего ребенка, прибыл еще один самолет со спасателями на борту, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
Известно, что с начала поисков МЧС России обследовано более 55 тысяч квадратных километров Охотского моря и порядка двух тысяч километров береговой линии.
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"Для усиления группировки прибыл самолет АН-74 МЧС России со спасателями на борту. Специалисты обследуют большую территорию на дальнем расстоянии. Всего в поисках задействованы четыре воздушных судна", - говорится в сообщении ведомства.
Накануне следком сообщил о возбуждении уголовного дела из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта после того, как два брата с 15-летним подростком, сыном одного из них, 9 августа на катамаране "Байкат" отплыли от мыса Перовского, расположенного в Николаевском районе, в сторону острова Сахалин через Сахалинский залив Охотского моря. Местоположение пропавших до сих пор неизвестно, какая-либо связь с ними отсутствует. Также на операцию спасатели направили вертолет Ми-8. Поиски ведутся как со стороны Хабаровского края, так и острова Сахалин. Задействованы и беспилотники. Проинформированы все проходящие суда.
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ПроисшествияРоссияОхотское мореСахалинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
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