https://ria.ru/20240818/rosobrnadzor-1966838911.html

Рособрнадзор поддержал проверку русского у детей мигрантов перед школой

Рособрнадзор поддержал проверку русского у детей мигрантов перед школой - РИА Новости, 18.08.2024

Рособрнадзор поддержал проверку русского у детей мигрантов перед школой

Рособрнадзор поддерживает идею введения тестирования детей мигрантов на знание русского языка перед приемом в школу, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T05:11

2024-08-18T05:11

2024-08-18T05:11

общество

россия

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774410684_0:0:2868:1613_1920x0_80_0_0_b7eff9b7ed4b677e2ebb38685b67e21a.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Рособрнадзор поддерживает идею введения тестирования детей мигрантов на знание русского языка перед приемом в школу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Рособрнадзор, со своей стороны, концептуально поддерживает идею введения тестирования иностранных граждан на знание русского языка перед их приемом в школу", - говорится в сообщении. Ранее замруководителя Минпросвещения РФ Игорь Круглинский сообщил, что российским школам могут дать право тестировать детей мигрантов на знание русского языка при поступлении. Ведомство подготовило соответствующий проект, возложив контроль за организацию процесса на Рособрнадзор. "Коллеги (из Минпросвещения РФ – прим.) говорили, что прорабатывается законопроект, который будет обязывать проводить тестирование иностранных детей на знание русского языка, которые поступают в школу", - сказал замглавы Рособрнадзора в ходе круглого стола на тему "Миграционная политика Москвы: во благо или нет?". Круглинский подтвердил РИА Новости, что уже видел концепцию соответствующего проекта. По его словам, организацию тестирования будет осуществлять Рособрнадзор. "Я концепцию (проект – прим.) видел. Она к нам заходила в рабочем порядке, чтобы мы её рассмотрели. Почему она к нам заходила? Предполагается, что функции тестирующей организации будут закреплены за Рособрнадзором. Мы против этого не возражаем", - сказал собеседник агентства. Недавно глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что мигрант, который планирует переезд в РФ вместе с семьей, должен заранее обучить своего ребенка русскому языку, чтобы он понимал культуру поведения и общения со сверстниками.

https://ria.ru/20240620/rosobrnadzor-1954130783.html

https://ria.ru/20240721/migranty-1960996031.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)