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Рособрнадзор поддержал проверку русского у детей мигрантов перед школой - РИА Новости, 18.08.2024
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05:11 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/rosobrnadzor-1966838911.html
Рособрнадзор поддержал проверку русского у детей мигрантов перед школой
Рособрнадзор поддержал проверку русского у детей мигрантов перед школой - РИА Новости, 18.08.2024
Рособрнадзор поддержал проверку русского у детей мигрантов перед школой
Рособрнадзор поддерживает идею введения тестирования детей мигрантов на знание русского языка перед приемом в школу, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T05:11
2024-08-18T05:11
общество
россия
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Рособрнадзор поддерживает идею введения тестирования детей мигрантов на знание русского языка перед приемом в школу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Рособрнадзор, со своей стороны, концептуально поддерживает идею введения тестирования иностранных граждан на знание русского языка перед их приемом в школу", - говорится в сообщении. Ранее замруководителя Минпросвещения РФ Игорь Круглинский сообщил, что российским школам могут дать право тестировать детей мигрантов на знание русского языка при поступлении. Ведомство подготовило соответствующий проект, возложив контроль за организацию процесса на Рособрнадзор. "Коллеги (из Минпросвещения РФ – прим.) говорили, что прорабатывается законопроект, который будет обязывать проводить тестирование иностранных детей на знание русского языка, которые поступают в школу", - сказал замглавы Рособрнадзора в ходе круглого стола на тему "Миграционная политика Москвы: во благо или нет?". Круглинский подтвердил РИА Новости, что уже видел концепцию соответствующего проекта. По его словам, организацию тестирования будет осуществлять Рособрнадзор. "Я концепцию (проект – прим.) видел. Она к нам заходила в рабочем порядке, чтобы мы её рассмотрели. Почему она к нам заходила? Предполагается, что функции тестирующей организации будут закреплены за Рособрнадзором. Мы против этого не возражаем", - сказал собеседник агентства. Недавно глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что мигрант, который планирует переезд в РФ вместе с семьей, должен заранее обучить своего ребенка русскому языку, чтобы он понимал культуру поведения и общения со сверстниками.
https://ria.ru/20240620/rosobrnadzor-1954130783.html
https://ria.ru/20240721/migranty-1960996031.html
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общество, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Россия, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Рособрнадзор поддержал проверку русского у детей мигрантов перед школой

Рособрнадзор одобрил проверку русского у детей мигрантов перед приемом в школу

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Рособрнадзор поддерживает идею введения тестирования детей мигрантов на знание русского языка перед приемом в школу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Рособрнадзор, со своей стороны, концептуально поддерживает идею введения тестирования иностранных граждан на знание русского языка перед их приемом в школу", - говорится в сообщении.
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Рособрнадзор начнет собирать факты незнания русского языка мигрантами
20 июня, 02:16
Ранее замруководителя Минпросвещения РФ Игорь Круглинский сообщил, что российским школам могут дать право тестировать детей мигрантов на знание русского языка при поступлении. Ведомство подготовило соответствующий проект, возложив контроль за организацию процесса на Рособрнадзор.
"Коллеги (из Минпросвещения РФ – прим.) говорили, что прорабатывается законопроект, который будет обязывать проводить тестирование иностранных детей на знание русского языка, которые поступают в школу", - сказал замглавы Рособрнадзора в ходе круглого стола на тему "Миграционная политика Москвы: во благо или нет?".
Круглинский подтвердил РИА Новости, что уже видел концепцию соответствующего проекта. По его словам, организацию тестирования будет осуществлять Рособрнадзор.
"Я концепцию (проект – прим.) видел. Она к нам заходила в рабочем порядке, чтобы мы её рассмотрели. Почему она к нам заходила? Предполагается, что функции тестирующей организации будут закреплены за Рособрнадзором. Мы против этого не возражаем", - сказал собеседник агентства.
Недавно глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что мигрант, который планирует переезд в РФ вместе с семьей, должен заранее обучить своего ребенка русскому языку, чтобы он понимал культуру поведения и общения со сверстниками.
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ОбществоРоссияАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
 
 
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