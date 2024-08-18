https://ria.ru/20240818/rejting-1966901778.html

Рейтинг одобрения премьера Британии упал на 26 процентных пунктов

Рейтинг одобрения премьера Британии упал на 26 процентных пунктов - РИА Новости, 18.08.2024

Рейтинг одобрения премьера Британии упал на 26 процентных пунктов

Рейтинг премьер-министра Великобритании Кира Стармера упал на 26 процентных пунктов по сравнению с показателем, который фиксировался в начале июля, когда лидер... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T15:49

2024-08-18T15:49

2024-08-18T15:49

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Рейтинг премьер-министра Великобритании Кира Стармера упал на 26 процентных пунктов по сравнению с показателем, который фиксировался в начале июля, когда лидер лейбористов занял этот пост, сообщает газета Guardian со ссылкой на опрос компании Opinium. "Его рейтинг одобрения составляет -7% (не одобряющих политику Стармера больше на 7%, чем одобряющих - ред.), что на 10 пунктов меньше, чем в начале августа, и на 26 пунктов меньше, чем его первый рейтинг одобрения на посту премьер-министра", - пишет газета. В то же время газета отмечает, что рейтинг бывшего премьер-министра Риши Сунака, согласно данным опроса, в настоящее время составляет -30%. Из исследования также следует, что 29% британцев стали относится к Лейбористской партии хуже с момента ее победы на выборах, а 24% - позитивнее. Ранее газета Telegraph со ссылкой на опрос компании Savanta сообщила, что рейтинг одобрения премьер-министра Великобритании Кира Стармера на фоне массовых беспорядков в стране достиг самого низкого показателя после выборов. Компания YouGov публиковала исследование, согласно которому почти половина жителей Великобритании считают, что Кир Стармер плохо справляется с массовыми беспорядками. В конце июля массовые протесты вспыхнули во многих городах Британии после нападения 17-летнего подростка на детей с ножом в городе Саутпорт. Тогда три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Акции протеста переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после слухов о том, что виновник нападения - беженец. Позже стало известно, что нападавший родился в семье мигрантов из Руанды. Сотни человек были задержаны, десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков, организованных сторонниками ультраправых группировок. Ряд британских СМИ утверждали, что к разжиганию протестов якобы причастна Россия. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные обвинения. На фоне беспорядков власти Британии трижды созывали чрезвычайный правительственный комитет COBRA. Премьер-министр Стармер пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в соцсетях. В минюсте сообщили, что для противодействия насилию было освобождено дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействованы 6 тысяч сотрудников специализированных отделов полиции.

https://ria.ru/20240818/premer-1966893280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, великобритания, россия, руанда, кир стармер, риши сунак