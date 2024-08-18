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В Московском зоопарке родился птенец белоплечего орлана - РИА Новости, 18.08.2024
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10:10 18.08.2024 (обновлено: 11:16 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/ptenets-1966858471.html
В Московском зоопарке родился птенец белоплечего орлана
В Московском зоопарке родился птенец белоплечего орлана - РИА Новости, 18.08.2024
В Московском зоопарке родился птенец белоплечего орлана
Птенец белоплечего орлана появился на свет в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, сообщается на сайте мэра и правительства... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T10:10
2024-08-18T11:16
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общество
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Птенец белоплечего орлана появился на свет в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В Московском зоопарке пернатое пополнение: в центре воспроизводства редких видов животных, расположенном под Волоколамском, появился на свет птенец белоплечего орлана. Сейчас малышу около трех месяцев. У него еще нет характерной окраски в виде белых плеч. Но птаха выглядит достаточно большой и самостоятельной, хотя пока еще не спускается с верхней полки, где расположено гнездо", — говорится в публикации. Первое время родители кормили птенца из клюва, а сейчас они приносят кусочки со специального столика и кладут на полку, чтобы малыш ел их сам.Эти птицы появляются на свет сразу зрячими и покрытыми пухом, они не покидают гнезда, пока полностью не оперятся и не научатся летать. Центр воспроизводства редких видов животных активно участвует в природоохранной программе по сохранению этих редких птиц, и белоплечие орланы рождаются тут каждый год. Последнее пополнение для сотрудников особенно важно, так как птенец вылупился в новом экспозиционном вольере, который могут видеть посетители. В 1987 году в Московском зоопарке впервые в мире белоплечие орланы дали потомство в искусственных условиях. С тех пор там вырастили более трех десятков этих редких птиц.
https://ria.ru/20240812/detenysh-1965693581.html
https://ria.ru/20240315/ptitsa-1933299174.html
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московский зоопарк, общество
Хорошие новости, Московский зоопарк, Общество
В Московском зоопарке родился птенец белоплечего орлана

В Московском зоопарке родился птенец редкого белоплечего орлана

© Фото : Пресс-служба Московского зоопаркаПтенец белоплечего орлана, появившийся на свет в Московском зоопарке
Птенец белоплечего орлана, появившийся на свет в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© Фото : Пресс-служба Московского зоопарка
Птенец белоплечего орлана, появившийся на свет в Московском зоопарке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Птенец белоплечего орлана появился на свет в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В Московском зоопарке пернатое пополнение: в центре воспроизводства редких видов животных, расположенном под Волоколамском, появился на свет птенец белоплечего орлана. Сейчас малышу около трех месяцев. У него еще нет характерной окраски в виде белых плеч. Но птаха выглядит достаточно большой и самостоятельной, хотя пока еще не спускается с верхней полки, где расположено гнездо", — говорится в публикации.
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Первое время родители кормили птенца из клюва, а сейчас они приносят кусочки со специального столика и кладут на полку, чтобы малыш ел их сам.
Эти птицы появляются на свет сразу зрячими и покрытыми пухом, они не покидают гнезда, пока полностью не оперятся и не научатся летать.
Центр воспроизводства редких видов животных активно участвует в природоохранной программе по сохранению этих редких птиц, и белоплечие орланы рождаются тут каждый год. Последнее пополнение для сотрудников особенно важно, так как птенец вылупился в новом экспозиционном вольере, который могут видеть посетители.
В 1987 году в Московском зоопарке впервые в мире белоплечие орланы дали потомство в искусственных условиях. С тех пор там вырастили более трех десятков этих редких птиц.
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