https://ria.ru/20240818/ptenets-1966858471.html

В Московском зоопарке родился птенец белоплечего орлана

В Московском зоопарке родился птенец белоплечего орлана - РИА Новости, 18.08.2024

В Московском зоопарке родился птенец белоплечего орлана

Птенец белоплечего орлана появился на свет в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, сообщается на сайте мэра и правительства... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T10:10

2024-08-18T10:10

2024-08-18T11:16

хорошие новости

московский зоопарк

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966858231_0:0:1422:800_1920x0_80_0_0_89927c5e15fe90473b52e7974d48530e.jpg

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Птенец белоплечего орлана появился на свет в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В Московском зоопарке пернатое пополнение: в центре воспроизводства редких видов животных, расположенном под Волоколамском, появился на свет птенец белоплечего орлана. Сейчас малышу около трех месяцев. У него еще нет характерной окраски в виде белых плеч. Но птаха выглядит достаточно большой и самостоятельной, хотя пока еще не спускается с верхней полки, где расположено гнездо", — говорится в публикации. Первое время родители кормили птенца из клюва, а сейчас они приносят кусочки со специального столика и кладут на полку, чтобы малыш ел их сам.Эти птицы появляются на свет сразу зрячими и покрытыми пухом, они не покидают гнезда, пока полностью не оперятся и не научатся летать. Центр воспроизводства редких видов животных активно участвует в природоохранной программе по сохранению этих редких птиц, и белоплечие орланы рождаются тут каждый год. Последнее пополнение для сотрудников особенно важно, так как птенец вылупился в новом экспозиционном вольере, который могут видеть посетители. В 1987 году в Московском зоопарке впервые в мире белоплечие орланы дали потомство в искусственных условиях. С тех пор там вырастили более трех десятков этих редких птиц.

https://ria.ru/20240812/detenysh-1965693581.html

https://ria.ru/20240315/ptitsa-1933299174.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

московский зоопарк, общество