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Премьер Британии попросил совет нацбезопасности продумать поддержку Украины

Премьер Британии попросил совет нацбезопасности продумать поддержку Украины - РИА Новости, 18.08.2024

Премьер Британии попросил совет нацбезопасности продумать поддержку Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер попросил совет национальной безопасности страны продумать планы оказания более широкой поддержки Киеву, сообщает... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T14:42

2024-08-18T14:42

2024-08-18T14:42

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кир стармер

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валерий герасимов

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер попросил совет национальной безопасности страны продумать планы оказания более широкой поддержки Киеву, сообщает газета Times. "Стармер попросил совет национальной безопасности составить планы оказания Украине более широкой поддержки", - пишет издание. При этом неназванный военный источник заявил газете, что политика Стармера по поддержке Украины будет носить всеобъемлющий характер. "Речь не только о военной поддержке, но также о промышленной, экономической, дипломатической", - приводит газета слова источника. По данным издания, чтобы выстроить единую политику Великобритании на украинском направлении, была создана специальная группа с участием министерств обороны и иностранных дел Соединенного Королевства. Ранее газета Independent сообщила, что минобороны Великобритании не стало отрицать информацию о том, что ВСУ использовали британские танки Challenger 2 при нападении на Курскую область, которое РФ квалифицировала как теракт и назвало провокацией. Издание со ссылкой на представителя оборонного ведомства сообщало, что минобороны Великобритании позволило Киеву использовать поставляемые вооружения при нападении на Курскую область, в результате которого погибли мирные жители. Однако это не касается крылатых ракет Storm Shadow, которые Лондон разрешил использовать в пределах "международно признанной" территории Украины. В январе 2023 года Британия объявила о передаче Украине 14 боевых танков Challenger 2. Как минимум два из них были подбиты российскими войсками. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240813/britaniya-1965824710.html

https://ria.ru/20240815/velikobritanija-1966337190.html

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россия, украина, великобритания, кир стармер, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, нато