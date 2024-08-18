Премьер Британии попросил совет нацбезопасности продумать поддержку Украины
Times: Стармер попросил составить план оказания Киеву более широкой поддержки
© AP Photo / Kin CheungКир Стармер
© AP Photo / Kin Cheung
Кир Стармер. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер попросил совет национальной безопасности страны продумать планы оказания более широкой поддержки Киеву, сообщает газета Times.
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"Стармер попросил совет национальной безопасности составить планы оказания Украине более широкой поддержки", - пишет издание.
При этом неназванный военный источник заявил газете, что политика Стармера по поддержке Украины будет носить всеобъемлющий характер. "Речь не только о военной поддержке, но также о промышленной, экономической, дипломатической", - приводит газета слова источника.
По данным издания, чтобы выстроить единую политику Великобритании на украинском направлении, была создана специальная группа с участием министерств обороны и иностранных дел Соединенного Королевства.
Ранее газета Independent сообщила, что минобороны Великобритании не стало отрицать информацию о том, что ВСУ использовали британские танки Challenger 2 при нападении на Курскую область, которое РФ квалифицировала как теракт и назвало провокацией. Издание со ссылкой на представителя оборонного ведомства сообщало, что минобороны Великобритании позволило Киеву использовать поставляемые вооружения при нападении на Курскую область, в результате которого погибли мирные жители. Однако это не касается крылатых ракет Storm Shadow, которые Лондон разрешил использовать в пределах "международно признанной" территории Украины.
В январе 2023 года Британия объявила о передаче Украине 14 боевых танков Challenger 2. Как минимум два из них были подбиты российскими войсками.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.