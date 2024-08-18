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В США сделали предупреждение Украине из-за операции в Курской области
В США сделали предупреждение Украине из-за операции в Курской области - РИА Новости, 18.08.2024
В США сделали предупреждение Украине из-за операции в Курской области
Украину ждет ответ России за операцию ВСУ в Курской области, такое мнение выразил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Daniel Davis /... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T10:45
2024-08-18T10:45
2024-08-18T10:45
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Украину ждет ответ России за операцию ВСУ в Курской области, такое мнение выразил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive."Украина никак не сможет добиться успеха в этой операции. И если Зеленский говорит, что настроен категорически против урегулирования путем переговоров, тогда чего он вообще пытается добиться?" — спросил офицер.По его словам, Украина не сможет добиться успехов в Курской области из-за отсутствия у нее преимущества в небе, а ее операция лишь разозлила россиян, поэтому Киев будет ждать ответ Москвы."Этот медведь пробудился и, думаю, вы знаете, что произойдет после того, как он окончательно придет в себя", — предупредил Дэвис.ВСУ утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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В мире, Россия, Курская область, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Валерий Герасимов, Вооруженные силы США, Политика
В США сделали предупреждение Украине из-за операции в Курской области
Офицер Дэвис: Украину ждет ответ России за операцию ВСУ в Курской области