https://ria.ru/20240818/pozhary-1966903642.html
Лесные пожары на западе Турции взяли под контроль
Лесные пожары на западе Турции взяли под контроль - РИА Новости, 18.08.2024
Лесные пожары на западе Турции взяли под контроль
Пожарным спустя четыре дня удалось взять под контроль лесные пожары в турецком курортном Измире на западе страны, сообщил министр сельского и лесного хозяйства... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T16:00
2024-08-18T16:00
2024-08-18T16:00
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АНКАРА, 18 авг – РИА Новости. Пожарным спустя четыре дня удалось взять под контроль лесные пожары в турецком курортном Измире на западе страны, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы. Лесной пожар в турецком курортном Измире на западе страны продолжается уже четвёртый день, ветер, высокая влажность и возникновение новых очагов затрудняют работу пожарных бригад, сообщила в воскресенье газета Hürriyet. В Измире из-за пожаров были эвакуированы 4159 человек. "Лесные пожары в Измире (районах Каршияка Яманлар) и в Урле и Болу (Гёйнюк) находятся под контролем", - сообщил министр журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, измир, турция
Лесные пожары на западе Турции взяли под контроль
Лесные пожары в турецком курортном Измире взяли под контроль спустя четыре дня
АНКАРА, 18 авг – РИА Новости. Пожарным спустя четыре дня удалось взять под контроль лесные пожары в турецком курортном Измире на западе страны, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы.
Лесной пожар в турецком курортном Измире на западе страны продолжается уже четвёртый день, ветер, высокая влажность и возникновение новых очагов затрудняют работу пожарных бригад, сообщила в воскресенье газета Hürriyet. В Измире из-за пожаров были эвакуированы 4159 человек.
«
"Лесные пожары в Измире (районах Каршияка Яманлар) и в Урле и Болу (Гёйнюк) находятся под контролем", - сообщил министр журналистам.