https://ria.ru/20240818/pozhary-1966903642.html

Лесные пожары на западе Турции взяли под контроль

Лесные пожары на западе Турции взяли под контроль - РИА Новости, 18.08.2024

Лесные пожары на западе Турции взяли под контроль

Пожарным спустя четыре дня удалось взять под контроль лесные пожары в турецком курортном Измире на западе страны, сообщил министр сельского и лесного хозяйства... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T16:00

2024-08-18T16:00

2024-08-18T16:00

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измир

турция

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АНКАРА, 18 авг – РИА Новости. Пожарным спустя четыре дня удалось взять под контроль лесные пожары в турецком курортном Измире на западе страны, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы. Лесной пожар в турецком курортном Измире на западе страны продолжается уже четвёртый день, ветер, высокая влажность и возникновение новых очагов затрудняют работу пожарных бригад, сообщила в воскресенье газета Hürriyet. В Измире из-за пожаров были эвакуированы 4159 человек. "Лесные пожары в Измире (районах Каршияка Яманлар) и в Урле и Болу (Гёйнюк) находятся под контролем", - сообщил министр журналистам.

https://ria.ru/20240719/pozhar-1960600244.html

измир

турция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, измир, турция