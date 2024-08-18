https://ria.ru/20240818/pozhar-1966951469.html
На Кубани потушили пожар на заброшенной ферме
На Кубани потушили пожар на заброшенной ферме - РИА Новости, 18.08.2024
На Кубани потушили пожар на заброшенной ферме
Спасатели потушили в Гулькевичском районе Краснодарского края заброшенную ферму, горевшую на площади 1,7 квадратных метров, сообщили журналистам в ГУМЧС... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T23:35
2024-08-18T23:35
2024-08-18T23:35
происшествия
гулькевичский район
краснодарский край
природные пожары в россии
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КРАСНОДАР, 18 авг – РИА Новости. Спасатели потушили в Гулькевичском районе Краснодарского края заброшенную ферму, горевшую на площади 1,7 квадратных метров, сообщили журналистам в ГУМЧС региона. По данным ведомства, пожар произошёл в Гулькевичском районе в посёлке Венцы на территории промзоны на площади 1700 квадратных метров. "Ликвидировано (возгорание – ред.)", - говорится в сообщении.
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гулькевичский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, гулькевичский район, краснодарский край, природные пожары в россии
Происшествия, Гулькевичский район, Краснодарский край, Природные пожары в России
На Кубани потушили пожар на заброшенной ферме
В Гулькевичском районе Краснодарского края потушили пожар на заброшенной ферме