https://ria.ru/20240818/pozhar-1966951469.html

На Кубани потушили пожар на заброшенной ферме

На Кубани потушили пожар на заброшенной ферме - РИА Новости, 18.08.2024

На Кубани потушили пожар на заброшенной ферме

Спасатели потушили в Гулькевичском районе Краснодарского края заброшенную ферму, горевшую на площади 1,7 квадратных метров, сообщили журналистам в ГУМЧС... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T23:35

2024-08-18T23:35

2024-08-18T23:35

происшествия

гулькевичский район

краснодарский край

природные пожары в россии

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КРАСНОДАР, 18 авг – РИА Новости. Спасатели потушили в Гулькевичском районе Краснодарского края заброшенную ферму, горевшую на площади 1,7 квадратных метров, сообщили журналистам в ГУМЧС региона. По данным ведомства, пожар произошёл в Гулькевичском районе в посёлке Венцы на территории промзоны на площади 1700 квадратных метров. "Ликвидировано (возгорание – ред.)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240818/pozhar-1966915212.html

гулькевичский район

краснодарский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, гулькевичский район, краснодарский край, природные пожары в россии