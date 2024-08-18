https://ria.ru/20240818/pozhar-1966944661.html

Пожар в Ялтинском заповеднике потушили

Пожар в Ялтинском заповеднике потушили - РИА Новости, 18.08.2024

Пожар в Ялтинском заповеднике потушили

Пожар, который возник в субботу в Ялтинском горно-лесном заповеднике на площади около трех гектаров ликвидирован, сообщили РИА Новости в ФГБУ "Заповедный Крым", РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T21:59

2024-08-18T21:59

2024-08-18T21:59

происшествия

коммерческая недвижимость

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости. Пожар, который возник в субботу в Ялтинском горно-лесном заповеднике на площади около трех гектаров ликвидирован, сообщили РИА Новости в ФГБУ "Заповедный Крым", в ведении которого находится заповедник. Возгорание лесной подстилки произошло в районе "Стройгородка" на территории Ялтинского заповедника днем в субботу. Изначально его площадь не превышала 100 квадратных метров, но очаги находились в труднодоступных местах. "Пожар ликвидирован в 18.40 (совпадает с мск - ред.)" , - сообщили в пресс-службе "Заповедного Крыма". Пожар был локализован в субботу вечером, всю ночь и в воскресенье днем шло окарауливание территории, проливка горевших участков, добавили в пресс-службе. В тушении пожара, который произошел в труднодоступной местности, принимали участие лесники, сотрудники заповедника и МЧС: 75 человек и 27 единиц техники.

https://ria.ru/20240716/pozhar-1960085623.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, коммерческая недвижимость, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии