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Пожар в Ялтинском заповеднике потушили - РИА Новости, 18.08.2024
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21:59 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/pozhar-1966944661.html
Пожар в Ялтинском заповеднике потушили
Пожар в Ялтинском заповеднике потушили - РИА Новости, 18.08.2024
Пожар в Ялтинском заповеднике потушили
Пожар, который возник в субботу в Ялтинском горно-лесном заповеднике на площади около трех гектаров ликвидирован, сообщили РИА Новости в ФГБУ "Заповедный Крым", РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T21:59
2024-08-18T21:59
происшествия
коммерческая недвижимость
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости. Пожар, который возник в субботу в Ялтинском горно-лесном заповеднике на площади около трех гектаров ликвидирован, сообщили РИА Новости в ФГБУ "Заповедный Крым", в ведении которого находится заповедник. Возгорание лесной подстилки произошло в районе "Стройгородка" на территории Ялтинского заповедника днем в субботу. Изначально его площадь не превышала 100 квадратных метров, но очаги находились в труднодоступных местах. "Пожар ликвидирован в 18.40 (совпадает с мск - ред.)" , - сообщили в пресс-службе "Заповедного Крыма". Пожар был локализован в субботу вечером, всю ночь и в воскресенье днем шло окарауливание территории, проливка горевших участков, добавили в пресс-службе. В тушении пожара, который произошел в труднодоступной местности, принимали участие лесники, сотрудники заповедника и МЧС: 75 человек и 27 единиц техники.
https://ria.ru/20240716/pozhar-1960085623.html
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происшествия, коммерческая недвижимость, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Коммерческая недвижимость, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
Пожар в Ялтинском заповеднике потушили

В Ялтинском заповеднике ликвидировали пожар на площади около трех гектаров

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости. Пожар, который возник в субботу в Ялтинском горно-лесном заповеднике на площади около трех гектаров ликвидирован, сообщили РИА Новости в ФГБУ "Заповедный Крым", в ведении которого находится заповедник.
Возгорание лесной подстилки произошло в районе "Стройгородка" на территории Ялтинского заповедника днем в субботу. Изначально его площадь не превышала 100 квадратных метров, но очаги находились в труднодоступных местах.
«
"Пожар ликвидирован в 18.40 (совпадает с мск - ред.)" , - сообщили в пресс-службе "Заповедного Крыма".
Пожар был локализован в субботу вечером, всю ночь и в воскресенье днем шло окарауливание территории, проливка горевших участков, добавили в пресс-службе. В тушении пожара, который произошел в труднодоступной местности, принимали участие лесники, сотрудники заповедника и МЧС: 75 человек и 27 единиц техники.
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ПроисшествияКоммерческая недвижимостьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
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