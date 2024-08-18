https://ria.ru/20240818/pozhar-1966944661.html
Пожар в Ялтинском заповеднике потушили
Пожар в Ялтинском заповеднике потушили - РИА Новости, 18.08.2024
Пожар в Ялтинском заповеднике потушили
Пожар, который возник в субботу в Ялтинском горно-лесном заповеднике на площади около трех гектаров ликвидирован, сообщили РИА Новости в ФГБУ "Заповедный Крым", РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T21:59
2024-08-18T21:59
2024-08-18T21:59
происшествия
коммерческая недвижимость
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости. Пожар, который возник в субботу в Ялтинском горно-лесном заповеднике на площади около трех гектаров ликвидирован, сообщили РИА Новости в ФГБУ "Заповедный Крым", в ведении которого находится заповедник. Возгорание лесной подстилки произошло в районе "Стройгородка" на территории Ялтинского заповедника днем в субботу. Изначально его площадь не превышала 100 квадратных метров, но очаги находились в труднодоступных местах. "Пожар ликвидирован в 18.40 (совпадает с мск - ред.)" , - сообщили в пресс-службе "Заповедного Крыма". Пожар был локализован в субботу вечером, всю ночь и в воскресенье днем шло окарауливание территории, проливка горевших участков, добавили в пресс-службе. В тушении пожара, который произошел в труднодоступной местности, принимали участие лесники, сотрудники заповедника и МЧС: 75 человек и 27 единиц техники.
https://ria.ru/20240716/pozhar-1960085623.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, коммерческая недвижимость, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Коммерческая недвижимость, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
Пожар в Ялтинском заповеднике потушили
В Ялтинском заповеднике ликвидировали пожар на площади около трех гектаров
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости. Пожар, который возник в субботу в Ялтинском горно-лесном заповеднике на площади около трех гектаров ликвидирован, сообщили РИА Новости в ФГБУ "Заповедный Крым", в ведении которого находится заповедник.
Возгорание лесной подстилки произошло в районе "Стройгородка" на территории Ялтинского заповедника днем в субботу. Изначально его площадь не превышала 100 квадратных метров, но очаги находились в труднодоступных местах.
«
"Пожар ликвидирован в 18.40 (совпадает с мск - ред.)" , - сообщили в пресс-службе "Заповедного Крыма".
Пожар был локализован в субботу вечером, всю ночь и в воскресенье днем шло окарауливание территории, проливка горевших участков, добавили в пресс-службе. В тушении пожара, который произошел в труднодоступной местности, принимали участие лесники, сотрудники заповедника и МЧС: 75 человек и 27 единиц техники.