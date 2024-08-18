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В Псковской области потушили пожар на зерносушилке
В Псковской области потушили пожар на зерносушилке - РИА Новости, 18.08.2024
В Псковской области потушили пожар на зерносушилке
Пожар на зерносушильном комплексе в Псковской области, где огонь охватил 860 квадратных метров, полностью ликвидирован, сообщило региональное управление МЧС РФ. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T20:54
2024-08-18T20:54
2024-08-18T20:54
происшествия
россия
псковская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Пожар на зерносушильном комплексе в Псковской области, где огонь охватил 860 квадратных метров, полностью ликвидирован, сообщило региональное управление МЧС РФ. Ранее МЧС России информировало, что возгорание на площади 860 квадратных метров произошло внутри металлического строения. О локализации пожара на зерносушилке сообщалось в 17.18 мск. "Пожар в зерносушильном комплексе полностью ликвидирован", - написало областное управление МЧС в своем Telegram-канале. Как отмечается, по предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы печи для сушки зерна. Для установления обстоятельств происшествия на месте работают сотрудники Госпожнадзора.
https://ria.ru/20240618/pozhar-1953546889.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, псковская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Псковская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Псковской области потушили пожар на зерносушилке
Пожар на зерносушилке в Псковской области на площади 860 "квадратов" потушили