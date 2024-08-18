https://ria.ru/20240818/pozhar-1966939083.html

В Псковской области потушили пожар на зерносушилке

В Псковской области потушили пожар на зерносушилке - РИА Новости, 18.08.2024

В Псковской области потушили пожар на зерносушилке

Пожар на зерносушильном комплексе в Псковской области, где огонь охватил 860 квадратных метров, полностью ликвидирован, сообщило региональное управление МЧС РФ. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T20:54

2024-08-18T20:54

2024-08-18T20:54

происшествия

россия

псковская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Пожар на зерносушильном комплексе в Псковской области, где огонь охватил 860 квадратных метров, полностью ликвидирован, сообщило региональное управление МЧС РФ. Ранее МЧС России информировало, что возгорание на площади 860 квадратных метров произошло внутри металлического строения. О локализации пожара на зерносушилке сообщалось в 17.18 мск. "Пожар в зерносушильном комплексе полностью ликвидирован", - написало областное управление МЧС в своем Telegram-канале. Как отмечается, по предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы печи для сушки зерна. Для установления обстоятельств происшествия на месте работают сотрудники Госпожнадзора.

https://ria.ru/20240618/pozhar-1953546889.html

россия

псковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, псковская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)