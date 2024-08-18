Рейтинг@Mail.ru
В Псковской области потушили пожар на зерносушилке - РИА Новости, 18.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:54 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/pozhar-1966939083.html
В Псковской области потушили пожар на зерносушилке
В Псковской области потушили пожар на зерносушилке - РИА Новости, 18.08.2024
В Псковской области потушили пожар на зерносушилке
Пожар на зерносушильном комплексе в Псковской области, где огонь охватил 860 квадратных метров, полностью ликвидирован, сообщило региональное управление МЧС РФ. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T20:54
2024-08-18T20:54
происшествия
россия
псковская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966915529_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_bf25538fa3a78ebb55d4045c8fa42f7f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Пожар на зерносушильном комплексе в Псковской области, где огонь охватил 860 квадратных метров, полностью ликвидирован, сообщило региональное управление МЧС РФ. Ранее МЧС России информировало, что возгорание на площади 860 квадратных метров произошло внутри металлического строения. О локализации пожара на зерносушилке сообщалось в 17.18 мск. "Пожар в зерносушильном комплексе полностью ликвидирован", - написало областное управление МЧС в своем Telegram-канале. Как отмечается, по предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы печи для сушки зерна. Для установления обстоятельств происшествия на месте работают сотрудники Госпожнадзора.
https://ria.ru/20240618/pozhar-1953546889.html
россия
псковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966915529_0:2:1280:962_1920x0_80_0_0_b68ba7b48e950870977370c77831744f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, псковская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Псковская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Псковской области потушили пожар на зерносушилке

Пожар на зерносушилке в Псковской области на площади 860 "квадратов" потушили

© Фото : МЧС России/TelegramЛиквидация пожара на зерносушилке в Псковской области
Ликвидация пожара на зерносушилке в Псковской области - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Ликвидация пожара на зерносушилке в Псковской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Пожар на зерносушильном комплексе в Псковской области, где огонь охватил 860 квадратных метров, полностью ликвидирован, сообщило региональное управление МЧС РФ.
Ранее МЧС России информировало, что возгорание на площади 860 квадратных метров произошло внутри металлического строения. О локализации пожара на зерносушилке сообщалось в 17.18 мск.
«
"Пожар в зерносушильном комплексе полностью ликвидирован", - написало областное управление МЧС в своем Telegram-канале.
Как отмечается, по предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы печи для сушки зерна. Для установления обстоятельств происшествия на месте работают сотрудники Госпожнадзора.
Место пожара на складе с зерном в селе Пикетное Омской области. 18 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
В Омской области загорелся склад с зерном
18 июня, 00:41
 
ПроисшествияРоссияПсковская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала