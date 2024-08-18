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На Кубани загорелась заброшенная ферма - РИА Новости, 18.08.2024
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16:05 18.08.2024 (обновлено: 16:11 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/pozhar-1966904284.html
На Кубани загорелась заброшенная ферма
На Кубани загорелась заброшенная ферма - РИА Новости, 18.08.2024
На Кубани загорелась заброшенная ферма
Спасатели тушат в Гулькевичском районе Краснодарского края заброшенную ферму, площадь возгорания составляет 1,7 квадратных метров, сообщили журналистам в ГУМЧС... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T16:05
2024-08-18T16:11
происшествия
гулькевичский район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 18 авг – РИА Новости. Спасатели тушат в Гулькевичском районе Краснодарского края заброшенную ферму, площадь возгорания составляет 1,7 квадратных метров, сообщили журналистам в ГУМЧС региона. По данным ведомства, пожар произошёл в Гулькевичском районе в посёлке Венцы на территории промзоны. "Произошло возгорание заброшенной фермы на площади 1700 квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что явной угрозы распространения огня нет. Всего на тушение возгорания привлекается от МЧC России 13 человек личного состава и 4 единицы техники.
https://ria.ru/20240817/pozhar-1966798035.html
гулькевичский район
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происшествия, гулькевичский район, краснодарский край
Происшествия, Гулькевичский район, Краснодарский край
На Кубани загорелась заброшенная ферма

В Гулькевичском районе Краснодарского края загорелась заброшенная ферма

© Кадр видео из соцсетейМесто пожара на заброшенной ферме в Гулькевичском районе Краснодарского края. 18 августа 2024
Место пожара на заброшенной ферме в Гулькевичском районе Краснодарского края. 18 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© Кадр видео из соцсетей
Место пожара на заброшенной ферме в Гулькевичском районе Краснодарского края. 18 августа 2024
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 18 авг – РИА Новости. Спасатели тушат в Гулькевичском районе Краснодарского края заброшенную ферму, площадь возгорания составляет 1,7 квадратных метров, сообщили журналистам в ГУМЧС региона.
По данным ведомства, пожар произошёл в Гулькевичском районе в посёлке Венцы на территории промзоны.
«
"Произошло возгорание заброшенной фермы на площади 1700 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что явной угрозы распространения огня нет. Всего на тушение возгорания привлекается от МЧC России 13 человек личного состава и 4 единицы техники.
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ПроисшествияГулькевичский районКраснодарский край
 
 
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