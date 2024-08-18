https://ria.ru/20240818/pozhar-1966904284.html

На Кубани загорелась заброшенная ферма

На Кубани загорелась заброшенная ферма - РИА Новости, 18.08.2024

На Кубани загорелась заброшенная ферма

Спасатели тушат в Гулькевичском районе Краснодарского края заброшенную ферму, площадь возгорания составляет 1,7 квадратных метров, сообщили журналистам в ГУМЧС... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T16:05

2024-08-18T16:05

2024-08-18T16:11

происшествия

гулькевичский район

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 18 авг – РИА Новости. Спасатели тушат в Гулькевичском районе Краснодарского края заброшенную ферму, площадь возгорания составляет 1,7 квадратных метров, сообщили журналистам в ГУМЧС региона. По данным ведомства, пожар произошёл в Гулькевичском районе в посёлке Венцы на территории промзоны. "Произошло возгорание заброшенной фермы на площади 1700 квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что явной угрозы распространения огня нет. Всего на тушение возгорания привлекается от МЧC России 13 человек личного состава и 4 единицы техники.

https://ria.ru/20240817/pozhar-1966798035.html

гулькевичский район

краснодарский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, гулькевичский район, краснодарский край