https://ria.ru/20240818/pogoda-1966857081.html

Москвичей предупредили о жаре в понедельник

Москвичей предупредили о жаре в понедельник - РИА Новости, 18.08.2024

Москвичей предупредили о жаре в понедельник

Первый день недели в Москве будет жарким, в понедельник ожидается до плюс 29 градусов, что на семь градусов превышает климатическую норму августа, сообщил РИА... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T09:56

2024-08-18T09:56

2024-08-18T09:56

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857629_0:140:3299:1996_1920x0_80_0_0_628badc37fd97ddc1761381b3770070a.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Первый день недели в Москве будет жарким, в понедельник ожидается до плюс 29 градусов, что на семь градусов превышает климатическую норму августа, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Завтрашний день, первый день недели, будет жарким. Гребневая погода, антициклональная переменная облачность, без осадков. Ночью не прохладнее 13-16 градусов в Москве, плюс 12-17 в Подмосковье. Завтра днем в Москве плюс 26-29, а по области 25-30 градусов зноя", - рассказал Тишковец. Он отметил, что температура воздуха в понедельник будет выше июльской. Так, она как минимум на семь градусов превысит климатическую норму августа. "Показания барометров будут расти, завтра они составят 747 миллиметров ртутного столба", - добавил специалист.

https://ria.ru/20240810/vilfand-1965326881.html

https://ria.ru/20240814/tunis-1966030912.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода