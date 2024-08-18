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Москвичей предупредили о жаре в понедельник - РИА Новости, 18.08.2024
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09:56 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/pogoda-1966857081.html
Москвичей предупредили о жаре в понедельник
Москвичей предупредили о жаре в понедельник - РИА Новости, 18.08.2024
Москвичей предупредили о жаре в понедельник
Первый день недели в Москве будет жарким, в понедельник ожидается до плюс 29 градусов, что на семь градусов превышает климатическую норму августа, сообщил РИА... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T09:56
2024-08-18T09:56
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Первый день недели в Москве будет жарким, в понедельник ожидается до плюс 29 градусов, что на семь градусов превышает климатическую норму августа, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Завтрашний день, первый день недели, будет жарким. Гребневая погода, антициклональная переменная облачность, без осадков. Ночью не прохладнее 13-16 градусов в Москве, плюс 12-17 в Подмосковье. Завтра днем в Москве плюс 26-29, а по области 25-30 градусов зноя", - рассказал Тишковец. Он отметил, что температура воздуха в понедельник будет выше июльской. Так, она как минимум на семь градусов превысит климатическую норму августа. "Показания барометров будут расти, завтра они составят 747 миллиметров ртутного столба", - добавил специалист.
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москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Погода
Москвичей предупредили о жаре в понедельник

В Москве в понедельник ожидается до плюс 29 градусов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Первый день недели в Москве будет жарким, в понедельник ожидается до плюс 29 градусов, что на семь градусов превышает климатическую норму августа, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Завтрашний день, первый день недели, будет жарким. Гребневая погода, антициклональная переменная облачность, без осадков. Ночью не прохладнее 13-16 градусов в Москве, плюс 12-17 в Подмосковье. Завтра днем в Москве плюс 26-29, а по области 25-30 градусов зноя", - рассказал Тишковец.
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Он отметил, что температура воздуха в понедельник будет выше июльской. Так, она как минимум на семь градусов превысит климатическую норму августа.
"Показания барометров будут расти, завтра они составят 747 миллиметров ртутного столба", - добавил специалист.
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