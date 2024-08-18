https://ria.ru/20240818/pogoda-1966853967.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 18.08.2024
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Переменная облачность, во второй половине дня местами небольшой дождь и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T09:31
2024-08-18T09:31
2024-08-18T09:31
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Переменная облачность, во второй половине дня местами небольшой дождь и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня погодные условия будут определяться влиянием волнового атмосферного фронта, поэтому переменная облачность. Во второй половине дня местами может брызнуть небольшой дождь, температура плюс 24-27 градусов в Москве, по области - плюс 23-28 градусов", - рассказал синоптик. Он добавил, что ветер будет дуть северо-западный, западный со скоростью 3-8 метров в секунду. По словам собеседника агентства, атмосферное давление будет меняться мало, оно составит 745 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20240818/moskva-1966828446.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, евгений тишковец, погода
Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
В Москве в воскресенье ожидается небольшой дождь и до 27 градусов тепла