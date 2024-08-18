https://ria.ru/20240818/pogoda-1966853967.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 18.08.2024

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Переменная облачность, во второй половине дня местами небольшой дождь и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T09:31

2024-08-18T09:31

2024-08-18T09:31

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Переменная облачность, во второй половине дня местами небольшой дождь и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня погодные условия будут определяться влиянием волнового атмосферного фронта, поэтому переменная облачность. Во второй половине дня местами может брызнуть небольшой дождь, температура плюс 24-27 градусов в Москве, по области - плюс 23-28 градусов", - рассказал синоптик. Он добавил, что ветер будет дуть северо-западный, западный со скоростью 3-8 метров в секунду. По словам собеседника агентства, атмосферное давление будет меняться мало, оно составит 745 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20240818/moskva-1966828446.html

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москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, евгений тишковец, погода