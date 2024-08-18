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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 18.08.2024
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09:31 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/pogoda-1966853967.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 18.08.2024
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Переменная облачность, во второй половине дня местами небольшой дождь и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T09:31
2024-08-18T09:31
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Переменная облачность, во второй половине дня местами небольшой дождь и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня погодные условия будут определяться влиянием волнового атмосферного фронта, поэтому переменная облачность. Во второй половине дня местами может брызнуть небольшой дождь, температура плюс 24-27 градусов в Москве, по области - плюс 23-28 градусов", - рассказал синоптик. Он добавил, что ветер будет дуть северо-западный, западный со скоростью 3-8 метров в секунду. По словам собеседника агентства, атмосферное давление будет меняться мало, оно составит 745 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20240818/moskva-1966828446.html
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москва, евгений тишковец, погода
Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

В Москве в воскресенье ожидается небольшой дождь и до 27 градусов тепла

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДевушка во время дождя в Москве
Девушка во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Девушка во время дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Переменная облачность, во второй половине дня местами небольшой дождь и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня погодные условия будут определяться влиянием волнового атмосферного фронта, поэтому переменная облачность. Во второй половине дня местами может брызнуть небольшой дождь, температура плюс 24-27 градусов в Москве, по области - плюс 23-28 градусов", - рассказал синоптик.
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Он добавил, что ветер будет дуть северо-западный, западный со скоростью 3-8 метров в секунду.
По словам собеседника агентства, атмосферное давление будет меняться мало, оно составит 745 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
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