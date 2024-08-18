Глава Ямала отправился в десятидневную поездку по региону на "Лада Весте"
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов осмотрит главные стройки региона в ямальских городах и поселках в ходе шестой автомобильной поездки по региону "Честный маршрут".
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"С Ноябрьска стартует наш "Честный маршрут". Ближайшие десять дней проведу за рулем и на основных объектах наших городов и поселков. Обязательно встречусь с вами, дорогие ямальцы. Маршрут проложили от Ноябрьска до Салехарда. В пути традиционно оценю темпы дорожных работ и главных строек", - написал он в своем Telegram-канале.
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За десять дней за рулем "Лады Весты" Артюхов проедет шесть крупных ямальских городов и завершит поездку в Салехарде 28 августа. Всего губернатор посетит 12 населенных пунктов и по традиции заедет в отдаленные микрорайоны и поселки.
По данным властей, первая встреча главы региона с местными жителями состоится 19 августа в Ноябрьск-парке. Кроме того, встречи пройдут в Муравленко, Губкинском, Тарко-Сале, Новом Уренгое и Надыме, а также Пурпе, Коротчаево, Лимбяяхе и Пангодах. На каждой из них ямальцы смогут задать свой вопрос губернатору.
Первая большая поездка Артюхова по восточной части округа состоялась в 2019 году. За пять лет по итогам поездок муниципалитеты и ведомства получили порядка 500 поручений от главы региона. Около 300 из них полностью выполнены, остальные, более долгосрочные, находятся в стадии реализации.