https://ria.ru/20240818/peregovory-1966830010.html

В ХАМАС заявили об отсутствии прогресса в переговорах по заложникам

В ХАМАС заявили об отсутствии прогресса в переговорах по заложникам - РИА Новости, 18.08.2024

В ХАМАС заявили об отсутствии прогресса в переговорах по заложникам

Представитель палестинского движения ХАМАС в Ливане Ахмад Абдулхади заявил, что первый этап переговорного процесса по освобождению заложников не... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T00:47

2024-08-18T00:47

2024-08-18T00:47

в мире

сша

катар

египет

биньямин нетаньяху

абдель фаттах ас-сиси

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Представитель палестинского движения ХАМАС в Ливане Ахмад Абдулхади заявил, что первый этап переговорного процесса по освобождению заложников не продемонстрировал прогресса. В четверг и пятницу в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия. "Администрация (президента США Джо - ред.) Байдена пытается показать, что обстановка положительная. Но первый раунд показал, что улучшений нет", - заявил Абдулхади в интервью телеканалу Sky News. По его словам, заявления Байдена о том, что он с оптимизмом смотрит на перспективу сторон договориться и что остается "пара вопросов", которые необходимо согласовать, были сделаны лишь для того, чтобы "в СМИ все продолжало звучать в позитивном ключе" и чтобы так называемая шиитская "ось сопротивления" "сохраняла спокойствие и не отреагировала на убийство и не скатилась в региональную войну". Представитель движения добавил, что посредники сообщили, что спорные моменты в ходе переговоров не были решены, а израильский премьер Биньямин Нетаньяху "добавил дополнительные условия и еще больше усложнил ситуацию". В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.

https://ria.ru/20231120/zalozhniki-1910492353.html

https://ria.ru/20240305/khamas-1931125093.html

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в мире, сша, катар, египет, биньямин нетаньяху, абдель фаттах ас-сиси, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году