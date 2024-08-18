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В ХАМАС заявили об отсутствии прогресса в переговорах по заложникам - РИА Новости, 18.08.2024
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00:47 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/peregovory-1966830010.html
В ХАМАС заявили об отсутствии прогресса в переговорах по заложникам
В ХАМАС заявили об отсутствии прогресса в переговорах по заложникам - РИА Новости, 18.08.2024
В ХАМАС заявили об отсутствии прогресса в переговорах по заложникам
Представитель палестинского движения ХАМАС в Ливане Ахмад Абдулхади заявил, что первый этап переговорного процесса по освобождению заложников не... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T00:47
2024-08-18T00:47
в мире
сша
катар
египет
биньямин нетаньяху
абдель фаттах ас-сиси
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Представитель палестинского движения ХАМАС в Ливане Ахмад Абдулхади заявил, что первый этап переговорного процесса по освобождению заложников не продемонстрировал прогресса. В четверг и пятницу в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия. "Администрация (президента США Джо - ред.) Байдена пытается показать, что обстановка положительная. Но первый раунд показал, что улучшений нет", - заявил Абдулхади в интервью телеканалу Sky News. По его словам, заявления Байдена о том, что он с оптимизмом смотрит на перспективу сторон договориться и что остается "пара вопросов", которые необходимо согласовать, были сделаны лишь для того, чтобы "в СМИ все продолжало звучать в позитивном ключе" и чтобы так называемая шиитская "ось сопротивления" "сохраняла спокойствие и не отреагировала на убийство и не скатилась в региональную войну". Представитель движения добавил, что посредники сообщили, что спорные моменты в ходе переговоров не были решены, а израильский премьер Биньямин Нетаньяху "добавил дополнительные условия и еще больше усложнил ситуацию". В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.
https://ria.ru/20231120/zalozhniki-1910492353.html
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в мире, сша, катар, египет, биньямин нетаньяху, абдель фаттах ас-сиси, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Катар, Египет, Биньямин Нетаньяху, Абдель Фаттах ас-Сиси, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ХАМАС заявили об отсутствии прогресса в переговорах по заложникам

Представитель ХАМАС Абдулхади: первый раунд переговоров не показал прогресса

© AP Photo / Ramez HabboubДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© AP Photo / Ramez Habboub
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Представитель палестинского движения ХАМАС в Ливане Ахмад Абдулхади заявил, что первый этап переговорного процесса по освобождению заложников не продемонстрировал прогресса.
В четверг и пятницу в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия.
Жители Иерусалима на улице Яффо - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
СМИ пишут о прогрессе в переговорах Израиля и ХАМАС
20 ноября 2023, 09:02
"Администрация (президента США Джо - ред.) Байдена пытается показать, что обстановка положительная. Но первый раунд показал, что улучшений нет", - заявил Абдулхади в интервью телеканалу Sky News.
По его словам, заявления Байдена о том, что он с оптимизмом смотрит на перспективу сторон договориться и что остается "пара вопросов", которые необходимо согласовать, были сделаны лишь для того, чтобы "в СМИ все продолжало звучать в позитивном ключе" и чтобы так называемая шиитская "ось сопротивления" "сохраняла спокойствие и не отреагировала на убийство и не скатилась в региональную войну".
Представитель движения добавил, что посредники сообщили, что спорные моменты в ходе переговоров не были решены, а израильский премьер Биньямин Нетаньяху "добавил дополнительные условия и еще больше усложнил ситуацию".
В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.
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В миреСШАКатарЕгипетБиньямин НетаньяхуАбдель Фаттах ас-СисиХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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