В ХАМАС заявили об отсутствии прогресса в переговорах по заложникам
Представитель ХАМАС Абдулхади: первый раунд переговоров не показал прогресса
© AP Photo / Ramez HabboubДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
© AP Photo / Ramez Habboub
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Представитель палестинского движения ХАМАС в Ливане Ахмад Абдулхади заявил, что первый этап переговорного процесса по освобождению заложников не продемонстрировал прогресса.
СМИ пишут о прогрессе в переговорах Израиля и ХАМАС
20 ноября 2023, 09:02
"Администрация (президента США Джо - ред.) Байдена пытается показать, что обстановка положительная. Но первый раунд показал, что улучшений нет", - заявил Абдулхади в интервью телеканалу Sky News.
По его словам, заявления Байдена о том, что он с оптимизмом смотрит на перспективу сторон договориться и что остается "пара вопросов", которые необходимо согласовать, были сделаны лишь для того, чтобы "в СМИ все продолжало звучать в позитивном ключе" и чтобы так называемая шиитская "ось сопротивления" "сохраняла спокойствие и не отреагировала на убийство и не скатилась в региональную войну".
Представитель движения добавил, что посредники сообщили, что спорные моменты в ходе переговоров не были решены, а израильский премьер Биньямин Нетаньяху "добавил дополнительные условия и еще больше усложнил ситуацию".
В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.