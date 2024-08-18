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Боевики ВСУ прострелили голову памятнику Ленину в Судже
Боевики ВСУ прострелили голову памятнику Ленину в Судже - РИА Новости, 18.08.2024
Боевики ВСУ прострелили голову памятнику Ленину в Судже
Боевики ВСУ прострелили голову памятнику Владимиру Ленину в городе Суджа Курской области. Об этом сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T06:21
2024-08-18T06:21
2024-08-18T06:38
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владимир ленин (владимир ульянов)
вооруженные силы украины
валерий герасимов
апты алаудинов
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Боевики ВСУ прострелили голову памятнику Владимиру Ленину в городе Суджа Курской области. Об этом сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на одного из военнослужащих."Вон Ленину голову прострелили", — заявил он.Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что украинская армия не контролирует полностью Суджу. В городе, по его словам, работают российские подразделения.Шестого августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
https://ria.ru/20240818/ukraina-1966836024.html
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в мире, суджа, курская область, россия, владимир ленин (владимир ульянов), вооруженные силы украины, валерий герасимов, апты алаудинов
В мире, Суджа, Курская область, Россия, Владимир Ленин (Владимир Ульянов), Вооруженные силы Украины, Валерий Герасимов, Апты Алаудинов
Боевики ВСУ прострелили голову памятнику Ленину в Судже
Солдаты ВСУ прострелили голову памятнику в Судже Курской области