https://ria.ru/20240818/pamyatnik-1966841047.html

Боевики ВСУ прострелили голову памятнику Ленину в Судже

Боевики ВСУ прострелили голову памятнику Ленину в Судже - РИА Новости, 18.08.2024

Боевики ВСУ прострелили голову памятнику Ленину в Судже

Боевики ВСУ прострелили голову памятнику Владимиру Ленину в городе Суджа Курской области. Об этом сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T06:21

2024-08-18T06:21

2024-08-18T06:38

в мире

суджа

курская область

россия

владимир ленин (владимир ульянов)

вооруженные силы украины

валерий герасимов

апты алаудинов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959767514_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3d6a3d5faccfdc976083de9e4813ecd7.jpg

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Боевики ВСУ прострелили голову памятнику Владимиру Ленину в городе Суджа Курской области. Об этом сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на одного из военнослужащих."Вон Ленину голову прострелили", — заявил он.Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что украинская армия не контролирует полностью Суджу. В городе, по его словам, работают российские подразделения.Шестого августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.

https://ria.ru/20240818/ukraina-1966836024.html

https://ria.ru/20240818/vsu-1966839338.html

суджа

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, суджа, курская область, россия, владимир ленин (владимир ульянов), вооруженные силы украины, валерий герасимов, апты алаудинов