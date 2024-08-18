https://ria.ru/20240818/otboj-1966849389.html
В Курской области объявили отбой ракетной опасности
В Курской области объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 18.08.2024
В Курской области объявили отбой ракетной опасности
Отбой ракетной опасности объявлен в Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T08:41
2024-08-18T08:41
2024-08-18T08:41
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
происшествия
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Тревога была объявлена в 7.35 мск и длилась 53 минуты - до 8.28 мск. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов.
https://ria.ru/20240807/opasnost-1964786440.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Происшествия
В Курской области объявили отбой ракетной опасности
Губернатор Курской области сообщил об отбое ракетной опасности