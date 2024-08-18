https://ria.ru/20240818/osobnyak-1966856763.html

Приложение "Внутри особняка" пополнится прогулкой по дому Шехтеля

Приложение "Внутри особняка" пополнится прогулкой по дому Шехтеля - РИА Новости, 18.08.2024

Приложение "Внутри особняка" пополнится прогулкой по дому Шехтеля

Приложение "Внутри особняка" пополнится с осени новой виртуальной прогулкой с элементами детектива по дому Федора Шехтеля в Ермолаевском переулке, сообщили РИА... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T09:53

2024-08-18T09:53

2024-08-18T09:53

россия

москва

федор шехтель

общество

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Приложение "Внутри особняка" пополнится с осени новой виртуальной прогулкой с элементами детектива по дому Федора Шехтеля в Ермолаевском переулке, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ (ГлавУпДК). "Этой осенью мы представим для ценителей архитектуры второй "спектакль" – по дому Федора Шехтеля в Ермолаевском переулке", - рассказали там. По словам сотрудников пресс-службы, "на этот раз пользователям предстоит принять участие в детективной истории, выбраться из которой поможет искусственный интеллект и знания архитектуры и истории". Отвечая на вопрос о том, удалось ли решить существовавшие ранее проблемы со скачиванием на платформе IOS, в ГлавУпДк сообщили: "Да, проблемы были решены – приложение можно в совершенно штатном режиме скачивать из Apple Store и Google Play". "В общей сложности на настоящий момент его скачали более 6000 раз", - поделились в Управлении. Проект открылся с виртуальной экскурсии по особняку Зинаиды Морозовой на Спиридоновке - Дому приемов МИД России. С помощью приложения все желающие смогли посмотреть, в каких интерьерах проходят важнейшие международные переговоры. Особняк Зинаиды Морозовой на улице Спиридоновка в Москве был построен в 1893-1898 гг. по проекту архитектора Федора Шехтеля. С 1938 года в нем расположен Дом приемов МИД России. Ранее в пресс-службе ГлавУПДК РИА Новости рассказали, что продукт был создан российскими разработчиками. Работы по новому приложению заняли порядка семи месяцев, за это время было разработано само приложение, создан спектакль, сделана лазерная оцифровка интерьеров и отдельных экспонатов.

https://ria.ru/20240818/moskva-1966849711.html

https://realty.ria.ru/20231215/osobnyak-1916065847.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, федор шехтель, общество