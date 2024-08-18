https://ria.ru/20240818/osobnyak-1966856763.html
Приложение "Внутри особняка" пополнится прогулкой по дому Шехтеля
Приложение "Внутри особняка" пополнится прогулкой по дому Шехтеля - РИА Новости, 18.08.2024
Приложение "Внутри особняка" пополнится прогулкой по дому Шехтеля
Приложение "Внутри особняка" пополнится с осени новой виртуальной прогулкой с элементами детектива по дому Федора Шехтеля в Ермолаевском переулке, сообщили РИА... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T09:53
2024-08-18T09:53
2024-08-18T09:53
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Приложение "Внутри особняка" пополнится с осени новой виртуальной прогулкой с элементами детектива по дому Федора Шехтеля в Ермолаевском переулке, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ (ГлавУпДК). "Этой осенью мы представим для ценителей архитектуры второй "спектакль" – по дому Федора Шехтеля в Ермолаевском переулке", - рассказали там. По словам сотрудников пресс-службы, "на этот раз пользователям предстоит принять участие в детективной истории, выбраться из которой поможет искусственный интеллект и знания архитектуры и истории". Отвечая на вопрос о том, удалось ли решить существовавшие ранее проблемы со скачиванием на платформе IOS, в ГлавУпДк сообщили: "Да, проблемы были решены – приложение можно в совершенно штатном режиме скачивать из Apple Store и Google Play". "В общей сложности на настоящий момент его скачали более 6000 раз", - поделились в Управлении. Проект открылся с виртуальной экскурсии по особняку Зинаиды Морозовой на Спиридоновке - Дому приемов МИД России. С помощью приложения все желающие смогли посмотреть, в каких интерьерах проходят важнейшие международные переговоры. Особняк Зинаиды Морозовой на улице Спиридоновка в Москве был построен в 1893-1898 гг. по проекту архитектора Федора Шехтеля. С 1938 года в нем расположен Дом приемов МИД России. Ранее в пресс-службе ГлавУПДК РИА Новости рассказали, что продукт был создан российскими разработчиками. Работы по новому приложению заняли порядка семи месяцев, за это время было разработано само приложение, создан спектакль, сделана лазерная оцифровка интерьеров и отдельных экспонатов.
https://ria.ru/20240818/moskva-1966849711.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, москва, федор шехтель, общество
Россия, Москва, Федор Шехтель, Общество
Приложение "Внутри особняка" пополнится прогулкой по дому Шехтеля
Прогулка по дому Шехтеля в Москве будет доступна в приложении "Внутри особняка"
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Приложение "Внутри особняка" пополнится с осени новой виртуальной прогулкой с элементами детектива по дому Федора Шехтеля в Ермолаевском переулке, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ (ГлавУпДК).
"Этой осенью мы представим для ценителей архитектуры второй "спектакль" – по дому Федора Шехтеля в Ермолаевском переулке", - рассказали там. По словам сотрудников пресс-службы, "на этот раз пользователям предстоит принять участие в детективной истории, выбраться из которой поможет искусственный интеллект и знания архитектуры и истории".
Отвечая на вопрос о том, удалось ли решить существовавшие ранее проблемы со скачиванием на платформе IOS, в ГлавУпДк сообщили: "Да, проблемы были решены – приложение можно в совершенно штатном режиме скачивать из Apple Store и Google Play". "В общей сложности на настоящий момент его скачали более 6000 раз", - поделились в Управлении.
Проект открылся с виртуальной экскурсии по особняку Зинаиды Морозовой на Спиридоновке - Дому приемов МИД России. С помощью приложения все желающие смогли посмотреть, в каких интерьерах проходят важнейшие международные переговоры. Особняк Зинаиды Морозовой на улице Спиридоновка в Москве
был построен в 1893-1898 гг. по проекту архитектора Федора Шехтеля. С 1938 года в нем расположен Дом приемов МИД России.
Ранее в пресс-службе ГлавУПДК РИА Новости рассказали, что продукт был создан российскими разработчиками. Работы по новому приложению заняли порядка семи месяцев, за это время было разработано само приложение, создан спектакль, сделана лазерная оцифровка интерьеров и отдельных экспонатов.