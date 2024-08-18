https://ria.ru/20240818/opornye_punkty-1966838124.html

Группировка войск "Запад" за сутки заняла 40 опорных пунктов ВСУ

Группировка войск "Запад" за сутки заняла 40 опорных пунктов ВСУ - РИА Новости, 18.08.2024

Группировка войск "Запад" за сутки заняла 40 опорных пунктов ВСУ

Военнослужащие российской группировки "Запад" за сутки овладели 40 опорными пунктами украинских войск, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T05:03

2024-08-18T05:03

2024-08-18T10:41

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Запад" за сутки овладели 40 опорными пунктами украинских войск, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Иван Бигма."В результате активных действий мотострелковые подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и овладели 40 опорными пунктами противника", — сказал он. Собеседник агентства добавил, что за сутки группировка уничтожила 11 украинских минометных расчетов. Кроме того, подразделения реактивной артиллерии нанесли удар управляемыми снарядами по пункту временной дислокации подразделения 44-й механизированной бригады ВСУ в районе поселка Купянск-Узловой. "В результате уничтожены более 45 боевиков и две единицы автомобильной техники", — сообщил Бигма.Накануне сообщалось, что бойцы "Запада" нанесли поражение формированиям шести украинских бригад, а также отразили две контратаки, противник за сутки потерял до 580 военнослужащих.

https://ria.ru/20240816/sergeevka-1966577036.html

https://ria.ru/20240817/spetsoperatsiya-1966764567.html

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вооруженные силы украины