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Группировка войск "Запад" за сутки заняла 40 опорных пунктов ВСУ - РИА Новости, 18.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 18.08.2024 (обновлено: 10:41 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/opornye_punkty-1966838124.html
Группировка войск "Запад" за сутки заняла 40 опорных пунктов ВСУ
Группировка войск "Запад" за сутки заняла 40 опорных пунктов ВСУ - РИА Новости, 18.08.2024
Группировка войск "Запад" за сутки заняла 40 опорных пунктов ВСУ
Военнослужащие российской группировки "Запад" за сутки овладели 40 опорными пунктами украинских войск, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T05:03
2024-08-18T10:41
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Запад" за сутки овладели 40 опорными пунктами украинских войск, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Иван Бигма."В результате активных действий мотострелковые подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и овладели 40 опорными пунктами противника", — сказал он. Собеседник агентства добавил, что за сутки группировка уничтожила 11 украинских минометных расчетов. Кроме того, подразделения реактивной артиллерии нанесли удар управляемыми снарядами по пункту временной дислокации подразделения 44-й механизированной бригады ВСУ в районе поселка Купянск-Узловой. "В результате уничтожены более 45 боевиков и две единицы автомобильной техники", — сообщил Бигма.Накануне сообщалось, что бойцы "Запада" нанесли поражение формированиям шести украинских бригад, а также отразили две контратаки, противник за сутки потерял до 580 военнослужащих.
https://ria.ru/20240816/sergeevka-1966577036.html
https://ria.ru/20240817/spetsoperatsiya-1966764567.html
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вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Группировка войск "Запад" за сутки заняла 40 опорных пунктов ВСУ

Бойцы группировки войск "Запад" за сутки заняли 40 опорных пунктов ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Запад" за сутки овладели 40 опорными пунктами украинских войск, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
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"В результате активных действий мотострелковые подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и овладели 40 опорными пунктами противника", — сказал он.
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Собеседник агентства добавил, что за сутки группировка уничтожила 11 украинских минометных расчетов. Кроме того, подразделения реактивной артиллерии нанесли удар управляемыми снарядами по пункту временной дислокации подразделения 44-й механизированной бригады ВСУ в районе поселка Купянск-Узловой.
"В результате уничтожены более 45 боевиков и две единицы автомобильной техники", — сообщил Бигма.
Накануне сообщалось, что бойцы "Запада" нанесли поражение формированиям шести украинских бригад, а также отразили две контратаки, противник за сутки потерял до 580 военнослужащих.
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