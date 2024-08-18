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В Севастополе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 18.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:29 18.08.2024 (обновлено: 22:32 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/opasnost-1966947513.html
В Севастополе объявили ракетную опасность
В Севастополе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 18.08.2024
В Севастополе объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T22:29
2024-08-18T22:32
специальная военная операция на украине
севастополь
происшествия
михаил развожаев
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев."Внимание всем! Баллистика! Принять меры безопасности", - написал он в своем Telegram-канале.Развожаев также опубликовал видеоролик с предупреждением о ракетной опасности.
https://ria.ru/20240815/provokatsii-1966240663.html
севастополь
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севастополь, происшествия, михаил развожаев, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Происшествия, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Украина
В Севастополе объявили ракетную опасность

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о ракетной опасности в городе

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Вид на город Севастополь. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«
"Внимание всем! Баллистика! Принять меры безопасности", - написал он в своем Telegram-канале.
Развожаев также опубликовал видеоролик с предупреждением о ракетной опасности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольПроисшествияМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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