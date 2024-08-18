https://ria.ru/20240818/opasnost-1966947513.html

В Севастополе объявили ракетную опасность

В Севастополе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 18.08.2024

В Севастополе объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T22:29

2024-08-18T22:29

2024-08-18T22:32

специальная военная операция на украине

севастополь

происшествия

михаил развожаев

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев."Внимание всем! Баллистика! Принять меры безопасности", - написал он в своем Telegram-канале.Развожаев также опубликовал видеоролик с предупреждением о ракетной опасности.

https://ria.ru/20240815/provokatsii-1966240663.html

севастополь

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

севастополь, происшествия, михаил развожаев, вооруженные силы украины, украина