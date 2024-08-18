https://ria.ru/20240818/opasnost-1966947513.html
В Севастополе объявили ракетную опасность
В Севастополе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 18.08.2024
В Севастополе объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T22:29
2024-08-18T22:29
2024-08-18T22:32
специальная военная операция на украине
севастополь
происшествия
михаил развожаев
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев."Внимание всем! Баллистика! Принять меры безопасности", - написал он в своем Telegram-канале.Развожаев также опубликовал видеоролик с предупреждением о ракетной опасности.
https://ria.ru/20240815/provokatsii-1966240663.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, происшествия, михаил развожаев, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Происшествия, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Украина
В Севастополе объявили ракетную опасность
Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о ракетной опасности в городе